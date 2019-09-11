Введение курортного сбора не повлияло на турпоток, считает Чеботарев

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Введение эксперимента по взиманию курортного сбора в Краснодарском и Ставропольском краях не привело к снижению туристического потока в этих регионах, заявил глава Минкавказа Сергей Чеботарев.

"Вопрос, который у многих вызывал опасения перед началом эксперимента, – это динамика туристического потока в зависимости от размера курортного сбора. Мы помним с вами, что на стадии обсуждения законопроекта была такая точка зрения, что мы введем курортный сбор, и все уедут в Европу, Турцию и будут там отдыхать. Оказалось, ошибочно, тем более мы знаем, что в Европе и Турции такие же сборы есть, только по-другому называются. Во-вторых, никто не уехал. Цифры говорят сами за себя", - сказал Чеботарев на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

По его данным, в Краснодарском крае турпоток в 2018 году увеличился на 21,6% по сравнению с предыдущим годом, в Ставропольском крае - на 8%.

"В Алтайском крае зафиксировано снижение турпотока 0,5% - цифра небольшая, и она объяснима. По крайней мере руководство Алтайского края объясняет тем, что снижение количества туристов вызвано весьма неблагоприятными погодными условиями, в том числе (это) аномально низкие температуры в прошедшем году и позднее наступление весны", - добавил министр.

Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года. Эксперимент начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля – в восьми муниципалитетах Краснодарского края, он продлится до 31 декабря 2022 года. На региональном уровне устанавливаются территория эксперимента, размер сбора, порядок и сроки его исчисления.