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РИА Новости
Туризм

Введение курортного сбора не повлияло на турпоток, считает Чеботарев

12:44 11.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев
Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Введение эксперимента по взиманию курортного сбора в Краснодарском и Ставропольском краях не привело к снижению туристического потока в этих регионах, заявил глава Минкавказа Сергей Чеботарев.
"Вопрос, который у многих вызывал опасения перед началом эксперимента, – это динамика туристического потока в зависимости от размера курортного сбора. Мы помним с вами, что на стадии обсуждения законопроекта была такая точка зрения, что мы введем курортный сбор, и все уедут в Европу, Турцию и будут там отдыхать. Оказалось, ошибочно, тем более мы знаем, что в Европе и Турции такие же сборы есть, только по-другому называются. Во-вторых, никто не уехал. Цифры говорят сами за себя", - сказал Чеботарев на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
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По его данным, в Краснодарском крае турпоток в 2018 году увеличился на 21,6% по сравнению с предыдущим годом, в Ставропольском крае - на 8%.
"В Алтайском крае зафиксировано снижение турпотока 0,5% - цифра небольшая, и она объяснима. По крайней мере руководство Алтайского края объясняет тем, что снижение количества туристов вызвано весьма неблагоприятными погодными условиями, в том числе (это) аномально низкие температуры в прошедшем году и позднее наступление весны", - добавил министр.
Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года. Эксперимент начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля – в восьми муниципалитетах Краснодарского края, он продлится до 31 декабря 2022 года. На региональном уровне устанавливаются территория эксперимента, размер сбора, порядок и сроки его исчисления.
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Максимальный размер сбора – 100 рублей в сутки, в 2018 году он был ограничен 50 рублями. При этом размер сбора может дифференцироваться в зависимости от сезона – вплоть до снижения до 0 рублей, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта. Платить сбор обязаны совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Предусмотрен ряд льгот.
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