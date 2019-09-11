В Минкавказе назвали число неплательщиков курортного сбора

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Число неплательщиков курортного сбора незначительно выросло в последнее время с менее 1% до 1,5%, сообщил глава Минкавказа Сергей Чеботарев.

Выступая на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Чеботарев рассказал, что взимание курортного сбора в момент заезда в гостиницу в Краснодарском крае позволило свести к минимуму число неплательщиков.

"В прошлом году эта цифра была порядка 3%. Преимущественно не платили иностранцы, это я по Ставропольскому краю могу сказать, я мониторил, это Азербайджан, Казахстан и другие. Затем число неплательщиков стало меньше 1%. Сейчас немного цифра поползла вверх, к 1,5% приближается. Посмотрим, какая будет по итогам года", - сказал министр.

Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года. Эксперимент начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля – в восьми муниципалитетах Краснодарского края, он продлится до 31 декабря 2022 года. На региональном уровне устанавливаются территория эксперимента, размер сбора, порядок и сроки его исчисления.