Оснований для роспуска Центризбиркома Украины нет, заявили общественники

КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) считает, что основания для роспуска Центральной избирательной комиссии отсутствуют.
Ранее руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк заявила, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко заявила, что Зеленский намерен досрочно прекратить полномочия ЦИК из-за якобы ее предвзятой работы. По ее словам, Рада может в четверг рассмотреть представление президента.
"Решение о роспуске ЦИК должно базироваться на объективных фактах, свидетельствующих о серьезных нарушениях в работе ЦИК, однако, по оценке КИУ, таких фактов предоставлено не было", - говорится в сообщении организации, опубликованном в среду на ее странице в Facebook.
По данным организации, в работе ЦИК во время президентских и парламентских выборов были зафиксированы ряд проблем, но они носили скорее технический характер, чем противозаконный. Вместе с тем в КИУ считают, что проблемы, описанные в представлении президента, должны быть решены представителями ЦИК совместно с парламентом, судебными инстанциями и другими органами власти.
Согласно статье закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента страны. Проголосовать за решение должны не менее 300 депутатов Верховной рады.
Комитет избирателей Украины - всеукраинская общественная организация, которая отслеживает работу депутатов Рады, а также подготовку к выборам и их проведение.