Оснований для роспуска Центризбиркома Украины нет, заявили общественники

КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) считает, что основания для роспуска Центральной избирательной комиссии отсутствуют.

Ранее руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк заявила, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко заявила, что Зеленский намерен досрочно прекратить полномочия ЦИК из-за якобы ее предвзятой работы. По ее словам, Рада может в четверг рассмотреть представление президента.

"Решение о роспуске ЦИК должно базироваться на объективных фактах, свидетельствующих о серьезных нарушениях в работе ЦИК, однако, по оценке КИУ, таких фактов предоставлено не было", - говорится в сообщении организации, опубликованном в среду на ее странице в Facebook.

По данным организации, в работе ЦИК во время президентских и парламентских выборов были зафиксированы ряд проблем, но они носили скорее технический характер, чем противозаконный. Вместе с тем в КИУ считают, что проблемы, описанные в представлении президента, должны быть решены представителями ЦИК совместно с парламентом, судебными инстанциями и другими органами власти.

Согласно статье закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента страны. Проголосовать за решение должны не менее 300 депутатов Верховной рады.