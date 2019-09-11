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РИА Новости

Медведев призвал перейти к "человеческой" модели проверок организаций

12:35 11.09.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© POOL
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вся контрольно-надзорная деятельность должна быть в интересах потребителей, а не в интересах контрольных организаций, нужно переходить именно к "человеческой" модели проверок, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
"Нам действительно нужно перейти к совершенно другим началам контрольно-надзорной деятельности, такой именно человеческой контрольной деятельности, которая в интересах потребителя, а не в интересах контрольных организаций, которые там чем больше проверок, тем больше палочек - соответственно, за это и премируют, за это так или иначе поощряют. А это явно не в интересах самого бизнеса и, в конечном счете, людей, которые пользуются его услугами", - сказал Медведев.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
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Борис Титов: нетрадиционные проверки становятся бременем для бизнеса
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"Диалог" с Дмитрием Медведевым"Россия 24"Дмитрий МедведевМоскваРоссияЭкономика
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