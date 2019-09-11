Медведев призвал перейти к "человеческой" модели проверок организаций

"Нам действительно нужно перейти к совершенно другим началам контрольно-надзорной деятельности, такой именно человеческой контрольной деятельности, которая в интересах потребителя, а не в интересах контрольных организаций, которые там чем больше проверок, тем больше палочек - соответственно, за это и премируют, за это так или иначе поощряют. А это явно не в интересах самого бизнеса и, в конечном счете, людей, которые пользуются его услугами", - сказал Медведев.