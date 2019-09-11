Россия не будет первой просить Запад отменить санкции, заявил Медведев

"Но мы слышим, что говорят нам представители отдельных стран. И если, допустим, руководство Европейской комиссии, если говорить о Евросоюзе, или какие-то другие страны, которые тоже находятся в списке, созреют для того, чтобы эти санкции отменить, мы, естественно, будем смотреть на наши ответные меры", - добавил он.