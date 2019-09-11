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РИА Новости

Россия не будет первой просить Запад отменить санкции, заявил Медведев

12:31 11.09.2019 (обновлено: 12:51 11.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом прямого эфира программы "Диалог" на канале "Россия 24"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом прямого эфира программы Диалог на канале Россия 24
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия не будет первой просить Запад отменить санкции, однако готова к обсуждению, если партнеры сделают первый шаг, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Понимаете, какая штука, действительно, эти ограничения ввели не мы. Мы точно не будем говорить: "Давайте, ребят, что-то ослабим, давайте мы что-то поотменяем, может быть, и вы пойдете нам навстречу", это просто неправильно, и с точки зрения переговорной этики, и с точки зрения ответственности за результат", - сказал он в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
"Но мы слышим, что говорят нам представители отдельных стран. И если, допустим, руководство Европейской комиссии, если говорить о Евросоюзе, или какие-то другие страны, которые тоже находятся в списке, созреют для того, чтобы эти санкции отменить, мы, естественно, будем смотреть на наши ответные меры", - добавил он.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00РИА Новости
Введение санкций против России и ответные шаги
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"Диалог" с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевРоссияЭкономика
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