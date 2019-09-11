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РИА Новости

Общая атмосфера для иностранных инвестиций отравлена, заявил Медведев

12:30 11.09.2019 (обновлено: 13:06 11.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общая атмосфера для иностранных инвестиций в РФ отравлена, в том числе санкциями и внутренними избыточными барьерами, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
"В целом, конечно, общая атмосфера, если говорить об иностранных инвестициях, она в значительной степени отравлена, отравлена вот этими решениями (санкциями - ред.). Причем мы это обсуждаем со всеми главами правительств, главами государств, когда встречаемся, абсолютное большинство говорит: мы понимаем, что это все это вредно", - сказал он.
По словам премьер-министра, с участниками рынка постоянно обсуждаются и внутренние проблемы РФ: барьеры и избыточное регулирование. "Мы это все берем на карандаш и отрабатываем", - добавил Медведев.
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Такие дискуссии проходят, в частности, в рамках комитета по иностранным инвестициям, куда входят представители около 30 крупнейших мировых компаний.
"Аккуратненько они сетуют, что атмосфера не очень хорошая. Но они, в основном, в кулуарах жалуются на то, что в ряде случаев их правительства дают сигналы, что в Россию инвестировать не надо, поскольку есть вот эти самые пресловутые санкции. Это отражается, естественно, на банковском исполнении тех или иных сделок, допустим, возникают преграды движению капитала, финансовому потоку. Естественно, мы каждый раз обсуждаем и наши внутренние проблемы, значит, барьеры, избыточное регулирование - это тоже всегда в повестке дня", - отметил Медведев.
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