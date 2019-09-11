Общая атмосфера для иностранных инвестиций отравлена, заявил Медведев

"В целом, конечно, общая атмосфера, если говорить об иностранных инвестициях, она в значительной степени отравлена, отравлена вот этими решениями (санкциями - ред.). Причем мы это обсуждаем со всеми главами правительств, главами государств, когда встречаемся, абсолютное большинство говорит: мы понимаем, что это все это вредно", - сказал он.

"Аккуратненько они сетуют, что атмосфера не очень хорошая. Но они, в основном, в кулуарах жалуются на то, что в ряде случаев их правительства дают сигналы, что в Россию инвестировать не надо, поскольку есть вот эти самые пресловутые санкции. Это отражается, естественно, на банковском исполнении тех или иных сделок, допустим, возникают преграды движению капитала, финансовому потоку. Естественно, мы каждый раз обсуждаем и наши внутренние проблемы, значит, барьеры, избыточное регулирование - это тоже всегда в повестке дня", - отметил Медведев.