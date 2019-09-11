Суд в Ингушетии продлил арест тете избитой девочки

НАЛЬЧИК, 11 сен – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца арест местной жительницы, подозреваемой в истязаниях семилетней девочки, которой впоследствии ампутировали часть руки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки.

"Суд продлил срок содержания подозреваемой под стражей на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Женщину подозревают по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.