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РИА Новости

Суд в Ингушетии продлил арест тете избитой девочки

12:29 11.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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НАЛЬЧИК, 11 сен – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца арест местной жительницы, подозреваемой в истязаниях семилетней девочки, которой впоследствии ампутировали часть руки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки.
Ребенок в больнице
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"Суд продлил срок содержания подозреваемой под стражей на два месяца", - сказал собеседник агентства.
Женщину подозревают по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. Сообщалось, что ее состояние улучшается, она получает сеансы баротерапии, врачи продолжают заниматься лечением.
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Следственный комитет РФИнгушетияРоссияПроисшествия
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