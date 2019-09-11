Минэнерго призвало ограничить полеты беспилотников над объектами ТЭК

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Несанкционированные полеты беспилотников над объектами топливно-энергетического комплекса необходимо законодательно ограничить, говорится в сообщении Минэнерго РФ со ссылкой на заместителя министра Андрея Черезова.

"Необходимо законодательно ограничить несанкционированные полеты беспилотников над объектами ТЭКа", - приводятся в сообщении слова Черезова.

Черезов провел заседание рабочей группы по противодействию терроризму на объектах ТЭК. Рабочая группа была создана в 2009 году для подготовки предложений, чтобы обеспечить безопасность и антитеррористическую защищённость объектов ТЭК.

"В ходе заседания были обобщены предложения компаний ТЭК по совершенствованию действующего законодательства в части регулирования вопросов защиты объектов ТЭК от несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов, а также проведено обсуждение проектов нормативных правовых актов в указанной сфере", - отмечается в сообщении Минэнерго.

Замминистра обозначил необходимость в кратчайшие сроки завершить процесс категорирования объектов ТЭК.