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РИА Новости

Минэнерго призвало ограничить полеты беспилотников над объектами ТЭК

12:29 11.09.2019
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© Depositphotos / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе
© Depositphotos / Fesenko
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Несанкционированные полеты беспилотников над объектами топливно-энергетического комплекса необходимо законодательно ограничить, говорится в сообщении Минэнерго РФ со ссылкой на заместителя министра Андрея Черезова.
"Необходимо законодательно ограничить несанкционированные полеты беспилотников над объектами ТЭКа", - приводятся в сообщении слова Черезова.
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Черезов провел заседание рабочей группы по противодействию терроризму на объектах ТЭК. Рабочая группа была создана в 2009 году для подготовки предложений, чтобы обеспечить безопасность и антитеррористическую защищённость объектов ТЭК.
"В ходе заседания были обобщены предложения компаний ТЭК по совершенствованию действующего законодательства в части регулирования вопросов защиты объектов ТЭК от несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов, а также проведено обсуждение проектов нормативных правовых актов в указанной сфере", - отмечается в сообщении Минэнерго.
Замминистра обозначил необходимость в кратчайшие сроки завершить процесс категорирования объектов ТЭК.
На заседании представители регионов отмечали недопустимость необоснованного исключения объектов ТЭК из перечня объектов, подлежащих категорированию. Помимо этого, они также обращали внимание на то, что недопустимо направлять в Минэнерго недостоверные сведения для включения в реестр объектов ТЭК, "что может повлечь негативные последствия вплоть до привлечения к уголовной ответственности уполномоченных должностных лиц".
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