Греф объяснил слова о физматшколах

Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на сессии "Школа будущего: куда движется мир? Новые образовательные платформы" в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке

НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Президент Сбербанка Герман Греф на встрече со студентами Новосибирского госуниверситета объяснил свои слова о физматшколах как "пережитке прошлого" и заявил, что главное в современном образовании интердисциплинарность.

Ранее в СМИ получили резонанс слова Грефа о том, что узкоспециализированные "математические" школы, в которых детей "пичкают" одним предметом, это пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все меньше и меньше востребованы.

"Нельзя вырывать фразу из контекста. Это была моя реакция на предложение одного из членов правительства РФ открывать физматшколы… Нам сегодня не нужны специализированные школы. Не нужны финансовые школы, школы славистики или физико-математические школы по содержанию, а не по названию. Каждая школа должна быть 360", - сказал в среду глава Сбербанка.

По его словам, нельзя готовить "солдат удачи", а в молодом человеке важно развивать различные качества и навыки.

"И физика, и математика, конечно, это базовые предметы… Но мы говорим про интердисциплинарность Все решения возникают на стыках и рано похоронили гуманитарные профессии. Нам они о-го-го как нужны в сфере развития искусственного интеллекта, о-го-го как нужны философы, филологи, психологи и так далее и так далее", - заявил он.