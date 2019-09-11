Греф объяснил слова о физматшколах

НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Президент Сбербанка Герман Греф на встрече со студентами Новосибирского госуниверситета объяснил свои слова о физматшколах как "пережитке прошлого" и заявил, что главное в современном образовании интердисциплинарность.
Ранее в СМИ получили резонанс слова Грефа о том, что узкоспециализированные "математические" школы, в которых детей "пичкают" одним предметом, это пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все меньше и меньше востребованы.
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"Нельзя вырывать фразу из контекста. Это была моя реакция на предложение одного из членов правительства РФ открывать физматшколы… Нам сегодня не нужны специализированные школы. Не нужны финансовые школы, школы славистики или физико-математические школы по содержанию, а не по названию. Каждая школа должна быть 360", - сказал в среду глава Сбербанка.
По его словам, нельзя готовить "солдат удачи", а в молодом человеке важно развивать различные качества и навыки.
"И физика, и математика, конечно, это базовые предметы… Но мы говорим про интердисциплинарность Все решения возникают на стыках и рано похоронили гуманитарные профессии. Нам они о-го-го как нужны в сфере развития искусственного интеллекта, о-го-го как нужны философы, филологи, психологи и так далее и так далее", - заявил он.
Греф считает, что маятник не должен качаться то в одну сторону, где юристы и экономисты, то в другую, как это сейчас происходит с физиками и математиками. "Мы сейчас все физики и математики. Невозможно сделать из всех физиков и математиков. Нужно менять подход к образованию должны быть digital-навыки, soft skills, которые должны включать социальные навыки, когнитивные навыки и все, что касается таких вещей, как управление своим здоровьем, энергией и естественно профессиональные знания", - добавил глава Сбербанка.
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