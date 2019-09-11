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РИА Новости

Пассажир московского метро погиб, упав на рельсы на станции "Университет"

12:26 11.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭмблема Московского метрополитена
Эмблема Московского метрополитена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эмблема Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мужчина погиб, упав в среду с платформы на станции "Университет" Сокольнической линии московского метро, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
"Около 11.15 на станции метро "Университет" Сокольнической линии Московского метрополитена молодой человек упал с платформы на жёсткий путь. Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи, который по прибытию констатировал смерть пассажира", - говорится в сообщении.
Поезд в Московском метрополитене
11:10РИА Новости
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Ранее сообщалось, что на "красной" ветке не было движения поездов от станции "Юго-Западная" до станции "Спортивная" по направлению в центр из-за падения пассажира на рельсы.
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