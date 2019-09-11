Пассажир московского метро погиб, упав на рельсы на станции "Университет"

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мужчина погиб, упав в среду с платформы на станции "Университет" Сокольнической линии московского метро, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"Около 11.15 на станции метро "Университет" Сокольнической линии Московского метрополитена молодой человек упал с платформы на жёсткий путь. Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи, который по прибытию констатировал смерть пассажира", - говорится в сообщении.