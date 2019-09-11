Три земельных участка в Подмосковье вновь выставят на торги

"Три земельных участка в сельском поселении Ядроминское городского округа Истра не использовались собственником по назначению и по решению суда были изъяты и выставлены на торги, однако желающих приобрести землю не нашлось. Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области и ввиду первых несостоявшихся торгов, цена земельных участков была снижена на 20%", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Когана.