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РИА Новости
Новости Подмосковья

Три земельных участка в Подмосковье вновь выставят на торги

12:19 11.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИстра
Истра
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Три земельных участка, расположенных в городском округе Истра Московской области, повторно выставят на торги, снизив цену на 20%, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
Ранее, согласно статье 6 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", три земельных участка площадью 115, 77 и 42 га были изъяты по суду, в связи с нецелевым использованием собственником.

"Три земельных участка в сельском поселении Ядроминское городского округа Истра не использовались собственником по назначению и по решению суда были изъяты и выставлены на торги, однако желающих приобрести землю не нашлось. Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области и ввиду первых несостоявшихся торгов, цена земельных участков была снижена на 20%", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Когана.

По его словам повторные торги пройдут в конце ноября.
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