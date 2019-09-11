Три земельных участка в Подмосковье вновь выставят на торги

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Три земельных участка, расположенных в городском округе Истра Московской области, повторно выставят на торги, снизив цену на 20%, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
Ранее, согласно статье 6 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", три земельных участка площадью 115, 77 и 42 га были изъяты по суду, в связи с нецелевым использованием собственником.
"Три земельных участка в сельском поселении Ядроминское городского округа Истра не использовались собственником по назначению и по решению суда были изъяты и выставлены на торги, однако желающих приобрести землю не нашлось. Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области и ввиду первых несостоявшихся торгов, цена земельных участков была снижена на 20%", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Когана.
По его словам повторные торги пройдут в конце ноября.