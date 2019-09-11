Голодец призвала сделать туризм доступным для всех групп населения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Важную роль в развитии туризма приобрела тема доступности туризма для различных групп населения, нужно приложить усилия, чтобы сделать туризм доступным абсолютно для всех, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, выступая перед делегатами 23-й сессии генассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO).

"Важная тема – доступность туризма для разных групп населения. Сейчас очень много делается для разных групп поколения. Сегодня в России есть официальная программа, которая называется "Активное долголетие", где мы поддерживаем разные виды туризма. Очень важно, чтобы у нас была возможность обмениваться лучшими практиками на мировом рынке", - сказала Голодец.

Она призвала участников мероприятия не забывать, что в каждой стране остаются проблемы доступности туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья.