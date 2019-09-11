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РИА Новости
Туризм

Голодец призвала сделать туризм доступным для всех групп населения

12:17 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Важную роль в развитии туризма приобрела тема доступности туризма для различных групп населения, нужно приложить усилия, чтобы сделать туризм доступным абсолютно для всех, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, выступая перед делегатами 23-й сессии генассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO).
"Важная тема – доступность туризма для разных групп населения. Сейчас очень много делается для разных групп поколения. Сегодня в России есть официальная программа, которая называется "Активное долголетие", где мы поддерживаем разные виды туризма. Очень важно, чтобы у нас была возможность обмениваться лучшими практиками на мировом рынке", - сказала Голодец.
Она призвала участников мероприятия не забывать, что в каждой стране остаются проблемы доступности туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья.
"Я думаю, что здесь сегодня нет других мнений, кроме того, что мы должны приложить усилия, чтобы сделать туризм доступным абсолютно для всех. От ваших решений во многом зависит будущее планеты. Я надеюсь, что вы придете к конкретным и эффективным решениям, которые сделают нашу планету лучше", - резюмировала вице-премьер.
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ТуризмВсемирная туристская организацияОльга ГолодецОбщество
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