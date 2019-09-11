Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.

Меру должны реализовать до конца года, уточнил он в программе "Диалог" в эфире канала "Россия 24"

Часть документов признали утратившими силу и не действующими еще в 2017-м. В частности, речь идет о потерявших актуальность постановлениях 1929-1989 годов.

В числе актов СССР — о семичасовом рабочем дне; об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках; об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота и многие другие.