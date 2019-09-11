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РИА Новости

Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР

12:17 11.09.2019 (обновлено: 14:27 11.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
Меру должны реализовать до конца года, уточнил он в программе "Диалог" в эфире канала "Россия 24".
Часть документов признали утратившими силу и не действующими еще в 2017-м. В частности, речь идет о потерявших актуальность постановлениях 1929-1989 годов.
В числе актов СССР — о семичасовом рабочем дне; об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках; об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота и многие другие.
В перечень актов РСФСР включены, в частности, постановления о повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ; об утверждении должностных окладов членам экипажей судов речного флота с дистанционным управлением и другие.
"Диалог" с Дмитрием Медведевым. Онлайн-репортаж >>
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"Диалог" с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Вам пропаганда мозги промыла. В СССР были ГОСТы, а сейчас ТУ. Вся еда с заменителями и непонятно с чем. В СССР ввели стандарты по труду, отдыху и зп. У людей появились права, нормальные рабочие условия. Появились профсоюзы. В СССР давали жилье за стаж работы. У меня бабушка и дед получили квартиры за работу на заводе. Людей не кидали с жильем. Не было огромных цен на ЖКХ. У нас в городе на некоторых улицах не горит освещения, потому что денег нет. Такого не было при союзе. Стандарты в СССР помогли построить огромную страну с своим производством почти всего. Сейчас даже ручки делают в китае. В регионах у людей зарплата 15000. Если вам не платят отсудить зп очень трудно. Такого тоже не было в СССР. Сейчас малый бизнес не устраивает людей официально и платит копейки. Не каких профсоюзов нет. Вот до чего дожили.
11 сентября, 13:28
Slavik Petrov
619257320
Правильно. Прошло их время. Все "лазейки", наконец, закроются. Новые документы - новые подходы, задачи и стандарты.
11 сентября, 12:30
lyuda.terenteva.55
68195312431
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