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РИА Новости

Медведев рассказал, почему замедлится рост мировой экономики

12:13 11.09.2019 (обновлено: 12:21 11.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом прямого эфира программы "Диалог" на канале "Россия 24"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом прямого эфира программы Диалог на канале Россия 24
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Рост мировой экономики замедлится из-за торгового противостояния Китая и США, российским властям придется это учитывать, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
В ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" Медведев отметил, что на темпы роста экономики влияют события в мировой политике. "Многое будет зависеть от того, что будет происходить", - сказал он, напомнив о торговой войне между Китаем и США, из-за которой, по его словам, "мировая экономика замедляется".
"Нам нужно будет принимать решения по корректировке темпов нашего развития", - пояснил премьер.
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"Диалог" с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевКитайРоссияСШАЭкономика
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