Медведев рассказал, почему замедлится рост мировой экономики

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Рост мировой экономики замедлится из-за торгового противостояния Китая и США, российским властям придется это учитывать, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
В ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" Медведев отметил, что на темпы роста экономики влияют события в мировой политике. "Многое будет зависеть от того, что будет происходить", - сказал он, напомнив о торговой войне между Китаем и США, из-за которой, по его словам, "мировая экономика замедляется".
"Нам нужно будет принимать решения по корректировке темпов нашего развития", - пояснил премьер.