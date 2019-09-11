У России есть необходимые ресурсы для развития экономики, заявил Медведев

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия имеет необходимые ресурсы для достижения темпов развития экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Ресурсы для этого в целом есть", - заявил Медведев в программе "Диалог" не телеканале "Россия 24".
Глава правительства отметил, что сейчас "раскручиваются" все национальные проекты, кабмин занимается изменением экономики. "В настоящий момент коллеги готовят прогноз. Причем прогноз этот будет, как я понимаю, включать в себя два сценария: один оптимальный, а второй более сложный", - подчеркнул он.
Он отметил, что темпы роста экономики зависят не только от действий российского кабмина.
"Очевидно, что на их развитие, на их возможности развития влияет и ситуация в мировой экономике. Мы видим, что происходит, это и общее замедление темпов роста мировой экономики, это и большое количество различных проблем, включая торговые войны, а применительно к нашей стране сохраняются санкции. И во всех вот этих вот вводных, в этих условиях мы собственно и должны добиться вот этих вот целей", - сказал Медведев.