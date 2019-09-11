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РИА Новости

У России есть необходимые ресурсы для развития экономики, заявил Медведев

12:10 11.09.2019 (обновлено: 12:26 11.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия имеет необходимые ресурсы для достижения темпов развития экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Ресурсы для этого в целом есть", - заявил Медведев в программе "Диалог" не телеканале "Россия 24".
Глава правительства отметил, что сейчас "раскручиваются" все национальные проекты, кабмин занимается изменением экономики. "В настоящий момент коллеги готовят прогноз. Причем прогноз этот будет, как я понимаю, включать в себя два сценария: один оптимальный, а второй более сложный", - подчеркнул он.
Он отметил, что темпы роста экономики зависят не только от действий российского кабмина.
"Очевидно, что на их развитие, на их возможности развития влияет и ситуация в мировой экономике. Мы видим, что происходит, это и общее замедление темпов роста мировой экономики, это и большое количество различных проблем, включая торговые войны, а применительно к нашей стране сохраняются санкции. И во всех вот этих вот вводных, в этих условиях мы собственно и должны добиться вот этих вот целей", - сказал Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом прямого эфира программы Диалог на канале Россия 24
12:13РИА Новости
Медведев рассказал, почему замедлится рост мировой экономики
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"Диалог" с Дмитрием МедведевымРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Да никто и не сомневается что есть, только служат эти ресурсы развитию не нашей экономики.
11 сентября, 12:28
ИРИван Русский
1700000
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