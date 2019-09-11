У России есть необходимые ресурсы для развития экономики, заявил Медведев

"Очевидно, что на их развитие, на их возможности развития влияет и ситуация в мировой экономике. Мы видим, что происходит, это и общее замедление темпов роста мировой экономики, это и большое количество различных проблем, включая торговые войны, а применительно к нашей стране сохраняются санкции. И во всех вот этих вот вводных, в этих условиях мы собственно и должны добиться вот этих вот целей", - сказал Медведев.