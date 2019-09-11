Поклонская прокомментировала сообщения СМИ о причастности к секте

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская в интервью РИА Новости объяснила, с чем могут быть связаны сообщения в СМИ якобы о ее причастности к секте царебожников.
Ранее Поклонская призвала СМИ, распространившие якобы ее комментарий о связях с сектой царебожников, дать опровержение, так как такого комментария прессе она не давала, в ином случае парламентарий обещает обратиться в суд.
"Знаете, вот это просто… это то, что надо было обязательно придумать, потому что это некая история, за которую можно зацепиться. Ну, за что еще к Поклонской пристать? Ну, сказать, что она по утрам пьет кровь младенцев… ну, бред, да? Летучих мышей ест – тоже вроде не так. Коррупционер? Да нет, ничего у нее нет. Ну, что еще… занимается там… я не знаю, ходит в клубы-кабаки? Да тоже нет. Ну, что еще? А, да она же у нас верующая! А почему бы ей не быть сектанткой? Она же ездила в монастырь в Екатеринбург! А Екатеринбург у нас не простое место, там много всяких непонятных вещей, вот и будет она сектанткой, вот и получилось так", - сказала Поклонская в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?"
Она также рассказала, что ее дочь шутит над распространившимися сообщениями о секте.
"Когда вот информация пошла, что Поклонская вышла из секты, потом Поклонская в секте, Настя говорит: "мам, слушай, да не бери ты в голову. Давай мы создадим свою секту, вход будет 100 рублей, а выход 200"", - рассказала депутат.
Интернет-СМИ Ura.ru со ссылкой на источник написало о разрыве контактов Поклонской с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из монастыря "Спорительница хлебов". При этом в издании EADaily был приведен комментарий об этом, якобы данный самой Поклонской, позднее издание указало, что комментарий дал муж Поклонской Иван Соловьев.