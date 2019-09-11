Поклонская прокомментировала сообщения СМИ о причастности к секте

"Знаете, вот это просто… это то, что надо было обязательно придумать, потому что это некая история, за которую можно зацепиться. Ну, за что еще к Поклонской пристать? Ну, сказать, что она по утрам пьет кровь младенцев… ну, бред, да? Летучих мышей ест – тоже вроде не так. Коррупционер? Да нет, ничего у нее нет. Ну, что еще… занимается там… я не знаю, ходит в клубы-кабаки? Да тоже нет. Ну, что еще? А, да она же у нас верующая! А почему бы ей не быть сектанткой? Она же ездила в монастырь в Екатеринбург! А Екатеринбург у нас не простое место, там много всяких непонятных вещей, вот и будет она сектанткой, вот и получилось так", - сказала Поклонская в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?"