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РИА Новости

Поклонская опровергла сообщения о переходе на пост представителя МИД

12:04 11.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью РИА Новости опровергла сообщения о своем переходе на пост официального представителя МИД РФ и заявила, что многому учится у Марии Захаровой, занимающей сейчас эту должность.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Поклонская может сменить Захарову на посту официального представителя МИД России. В конце июля депутат анонсировала свой переход в международный комитет Госдумы. По ее словам, она заканчивает учебу в Дипломатической академии при МИД России на кафедре международной безопасности и уверена, что ее многолетний прокурорский опыт работы поможет реализоваться на новой площадке.
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва
Вчера, 16:27РИА Новости
Поклонская перешла в комитет Госдумы по международным делам
"Нет. Мне очень нравится Мария Захарова, она великолепно комментирует, говорит. Ну… я у нее учусь многому, поэтому мне у нее поучиться есть чему", - сказала Поклонская в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?", отвечая на соответствующий вопрос.
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Наталья ПоклонскаяМИД РФГосдума РФПолитика
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