Поклонская опровергла сообщения о переходе на пост представителя МИД

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью РИА Новости опровергла сообщения о своем переходе на пост официального представителя МИД РФ и заявила, что многому учится у Марии Захаровой, занимающей сейчас эту должность.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Поклонская может сменить Захарову на посту официального представителя МИД России. В конце июля депутат анонсировала свой переход в международный комитет Госдумы. По ее словам, она заканчивает учебу в Дипломатической академии при МИД России на кафедре международной безопасности и уверена, что ее многолетний прокурорский опыт работы поможет реализоваться на новой площадке.