Поклонская планирует стать YouTube-блогером

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью РИА Новости рассказала о планах открыть свой видеоканал.
По ее словам, в YouTube уже есть канал, где публикуются ее выступления, и скоро в этом сервисе появится отдельный канал с ее шоу.
"У меня много молодежи такой очень инициативной, и много предлагают идей, поэтому, думаю, что в ближайшее время появится такой канал. <…> Там будет отдельная передача, которую буду вести я, может быть, раз в месяц", — сказала Поклонская в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?".
По ее словам, в программе планируется обсуждать актуальные вопросы политики и международных отношений.
"Вот то, что актуально, то и будем обсуждать. Также будет подводиться некий результат работы с людьми, по обращениям граждан", — сказала депутат.