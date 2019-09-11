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РИА Новости

Поклонская планирует стать YouTube-блогером

12:04 11.09.2019 (обновлено: 12:41 11.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская
Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью РИА Новости рассказала о планах открыть свой видеоканал.
По ее словам, в YouTube уже есть канал, где публикуются ее выступления, и скоро в этом сервисе появится отдельный канал с ее шоу.

"У меня много молодежи такой очень инициативной, и много предлагают идей, поэтому, думаю, что в ближайшее время появится такой канал. <…> Там будет отдельная передача, которую буду вести я, может быть, раз в месяц", — сказала Поклонская в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?".

По ее словам, в программе планируется обсуждать актуальные вопросы политики и международных отношений.
"Вот то, что актуально, то и будем обсуждать. Также будет подводиться некий результат работы с людьми, по обращениям граждан", — сказала депутат.
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