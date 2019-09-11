Поклонская планирует стать YouTube-блогером

"У меня много молодежи такой очень инициативной, и много предлагают идей, поэтому, думаю, что в ближайшее время появится такой канал. <…> Там будет отдельная передача, которую буду вести я, может быть, раз в месяц", — сказала Поклонская в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?".