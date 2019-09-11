Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T12:04Z
https://ria.ru/20190911/1558561021.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155513/91/1555139185_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_90f1b56958e61fd7567720b6cb4dae33.jpg
РИА Новости

В российском Минюсте прокомментировали жалобу Украины в ЕСПЧ

12:04 11.09.2019
967
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
СТРАСБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Жалоба Украины против России по Крыму, поданная в Европейский суд по правам человека, носит политический характер, заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ – заместитель министра юстиции Михаил Гальперин, подчеркнув, что РФ не осуществляла контроль на территории Крыма до 18 марта 2014 года.
В среду Большая палата ЕСПЧ проводит слушания по иску Украины против России о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму. Речь идёт о жалобе, поданной украинским правительством 13 марта 2014 года. Украинская сторона утверждает, что Россия с 27 февраля 2014 года осуществляла фактический контроль в Крыму, и указывает на ряд нарушений Европейской конвенции по правам человека.
Министр юстиции РФ Александр Коновалов на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
6 сентября, 03:00Радио
Глава Минюста: мы готовы отстаивать правоту РФ по "крымскому делу" в ЕСПЧ
"Это политическая жалоба", - сказал Гальперин, выступая на заседании Большой палаты ЕСПЧ в среду.
Он отметил, что РФ не осуществляла контроль над Крымом до 18 марта 2014 года.
По его словам, Украина несёт ответственность за все, что происходило в Крыму до 18 марта 2014 года. "Все институты власти в Крыму являлись властями Украины до этой даты", - подчеркнул он.
"Если эта жалоба будет приемлемой, то это откроет ящик Пандоры, появятся новые политически мотивированные дела, и это будет препятствовать функционированию системы Совета Европы", - сказал Гальперин.
"Эта жалоба, которая была подана в 2014 году, была подана неконституционным правительством (Украины) в ходе очень жесткого кризиса, и надо сказать, что она может подорвать текущие усилия улучшить отношения между двумя государствами", - добавил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Гурзуф
8 сентября, 17:52РИА Новости
В Госдуме назвали желание Киева добиться возвращения Крыма фантазией
2731100
Обсудить 0
Михаил ГальперинМинистерство юстиции РФЕвропейский суд по правам человекаКрымРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
РИА
Новости
Кадр из фильма Джон Картер
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Лента
новостей
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза предложил наказание для Билана за выступления в нетрезвом виде
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Филиппинские военнослужащие на окраине Марави
Филиппины не пустят экспертов ООН, готовящих доклад о правах человека
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия укладывают робота Федора в специальный футляр после полета на МКС
Робот "Федор" больше не полетит в космос
Прохожие на улице Уолл-Стрит в Нью-Йорке, США
Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
Лента новостейМолния