В российском Минюсте прокомментировали жалобу Украины в ЕСПЧ

СТРАСБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Жалоба Украины против России по Крыму, поданная в Европейский суд по правам человека, носит политический характер, заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ – заместитель министра юстиции Михаил Гальперин, подчеркнув, что РФ не осуществляла контроль на территории Крыма до 18 марта 2014 года.

В среду Большая палата ЕСПЧ проводит слушания по иску Украины против России о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму. Речь идёт о жалобе, поданной украинским правительством 13 марта 2014 года. Украинская сторона утверждает, что Россия с 27 февраля 2014 года осуществляла фактический контроль в Крыму, и указывает на ряд нарушений Европейской конвенции по правам человека.

"Это политическая жалоба", - сказал Гальперин, выступая на заседании Большой палаты ЕСПЧ в среду.

Он отметил, что РФ не осуществляла контроль над Крымом до 18 марта 2014 года.

По его словам, Украина несёт ответственность за все, что происходило в Крыму до 18 марта 2014 года. "Все институты власти в Крыму являлись властями Украины до этой даты", - подчеркнул он.

"Если эта жалоба будет приемлемой, то это откроет ящик Пандоры, появятся новые политически мотивированные дела, и это будет препятствовать функционированию системы Совета Европы", - сказал Гальперин.

"Эта жалоба, которая была подана в 2014 году, была подана неконституционным правительством (Украины) в ходе очень жесткого кризиса, и надо сказать, что она может подорвать текущие усилия улучшить отношения между двумя государствами", - добавил он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.