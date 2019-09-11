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РИА Новости

В Москве загорелся пассажирский автобус

12:03 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пожар произошел в пустом автобусе на шоссе Энтузиастов в Москве, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
Спасатели рассказали, что информация о загорании автомобиля по адресу шоссе Энтузиастов, дом 20 поступила в 11.20.
"По прибытию ПСП (пожарно-спасательного подразделения - ред.) - происходило загорание маршрутного автобуса на площади 10 квадратных метров, ликвидировано. Пассажиров внутри не было", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пострадавших нет.
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