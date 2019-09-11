В Москве загорелся пассажирский автобус

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пожар произошел в пустом автобусе на шоссе Энтузиастов в Москве, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

Спасатели рассказали, что информация о загорании автомобиля по адресу шоссе Энтузиастов, дом 20 поступила в 11.20.

"По прибытию ПСП (пожарно-спасательного подразделения - ред.) - происходило загорание маршрутного автобуса на площади 10 квадратных метров, ликвидировано. Пассажиров внутри не было", - говорится в сообщении.