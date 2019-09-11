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РИА Новости

В ОСК опровергли сообщения о планах строительства вертолетоносцев в Крыму

12:03 11.09.2019 (обновлено: 12:14 11.09.2019)
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© Фото : из архива ОСКПрезидент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
© Фото : из архива ОСК
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Проект вертолетоносцев для российского Военно-морского флота пока не утвержден, не определено и место их строительства, сообщил РИА Новости в среду президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что первые два российских универсальных десантных корабля якобы будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года.
"Ничего пока не скажу, пока проекта нет. А где строить - пускай Родина решает", - заявил Рахманов.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что универсальные корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа "Мистраль", начнут проектировать в России в 2020 году, первый из двух таких кораблей, который закажет ВМФ РФ, планируется получить уже в 2025 году. Он отметил, что на конкурсной основе выберут лучший проект одного из российских проектно-конструкторских бюро. Предполагается, что каждый такой корабль будет способен нести 12-16 вертолетов. При этом источник пояснил, что этот вертолетоносец - не экспедиционный корабль, о планах создания которого неоднократно заявлял Рахманов, а другой самостоятельный проект.
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Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.
В августе 2018 года в прессе разгорелась дискуссия о необходимости создания отечественных вертолетоносцев. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия вместо вертолетоносцев будет строить универсальные десантные корабли, которые будут способны нести вертолеты на своем борту. В свою очередь Рахманов сообщил РИА Новости, что ОСК построит для ВМФ РФ экспедиционный корабль. После этого Мантуров в рассказал агентству, что Россия способна произвести вертолетоносцы.
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Объединенная судостроительная корпорацияРоссияЭкономика
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