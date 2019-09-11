В ОСК опровергли сообщения о планах строительства вертолетоносцев в Крыму

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Проект вертолетоносцев для российского Военно-морского флота пока не утвержден, не определено и место их строительства, сообщил РИА Новости в среду президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что первые два российских универсальных десантных корабля якобы будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года.

"Ничего пока не скажу, пока проекта нет. А где строить - пускай Родина решает", - заявил Рахманов.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что универсальные корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа "Мистраль", начнут проектировать в России в 2020 году, первый из двух таких кораблей, который закажет ВМФ РФ, планируется получить уже в 2025 году. Он отметил, что на конкурсной основе выберут лучший проект одного из российских проектно-конструкторских бюро. Предполагается, что каждый такой корабль будет способен нести 12-16 вертолетов. При этом источник пояснил, что этот вертолетоносец - не экспедиционный корабль, о планах создания которого неоднократно заявлял Рахманов, а другой самостоятельный проект.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.