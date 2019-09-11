Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T12:02Z
https://ria.ru/20190911/1558560863.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155844/72/1558447296_0:125:2145:1332_1036x0_80_0_0_7d16839755dff4e6143b068162df92a7.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

ЦИК получил от представителя "Яблока" материалы по выборам в Петербурге

12:02 11.09.2019
242
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила РИА Новости, что накануне встретилась с руководителем избирательного штаба, зампредом партии "Яблоко" Николаем Рыбаковым, который передал ей обращения о возможных нарушениях на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге.
"Встретились, он передал материалы с их видением, обращения о возможных нарушениях - мы срочно передали в горизбирком", - сказала Памфилова.
Она добавила, что реакция ЦИК на происходящее после муниципальных выборов в Санкт-Петербурге содержится в опубликованном накануне заявлении.
В заявлении отмечалось, что Центральная избирательная комиссия озабочена фактом не введения в государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" более чем 70 протоколов избирательных комиссий по итогам голосования на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. В Центризбиркоме также поддержали любые решительные меры Санкт-Петербургской избирательной комиссии, направленные на восстановление нарушенных прав участников избирательного процесса на муниципальных выборах, и добавили, что пакет предложений по усилению контроля за деятельностью избирательных комиссий муниципальных образований будет направлен федеральному законодателю в ближайшее время.
Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Вчера, 14:00Единый день голосования
Избирком Петербурга настаивает на отмене итогов выборов по ряду округов
Как сообщил в среду на заседании комиссии член горизбиркома Дмитрий Краснянский, всего одна жалоба поступила на нарушение закона на выборах губернатора Петербурга в горизбирком. По его словам, "мы поставили рекорд по минимальному количеству жалоб на выборах высшего должностного лица".По его словам, горизбирком не получал обращений, которые могли повлиять на волеизъявление избирателей и результаты выборов.
Выборы губернатора Петербурга, на которых победил набравший 64,43% голосов врио главы города Александр Беглов, прошли в Северной столице в воскресенье. В этот же день в Петербурге состоялись выборы муниципальных депутатов.
Девушка голосует в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
10:46Единый день голосования
На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
540020
Обсудить 0
Единый день голосованияЭлла ПамфиловаЯблокоАлександр БегловМоскваСанкт-ПетербургПолитика
Рекомендуем
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
РИА
Новости
Кадр из фильма Джон Картер
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Лента
новостей
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза предложил наказание для Билана за выступления в нетрезвом виде
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
Отель в Турции
Посол России прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия укладывают робота Федора в специальный футляр после полета на МКС
Робот "Федор" больше не полетит в космос
Прохожие на улице Уолл-Стрит в Нью-Йорке, США
Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния