ЦИК получил от представителя "Яблока" материалы по выборам в Петербурге

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила РИА Новости, что накануне встретилась с руководителем избирательного штаба, зампредом партии "Яблоко" Николаем Рыбаковым, который передал ей обращения о возможных нарушениях на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге.

"Встретились, он передал материалы с их видением, обращения о возможных нарушениях - мы срочно передали в горизбирком", - сказала Памфилова.

Она добавила, что реакция ЦИК на происходящее после муниципальных выборов в Санкт-Петербурге содержится в опубликованном накануне заявлении.

В заявлении отмечалось, что Центральная избирательная комиссия озабочена фактом не введения в государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" более чем 70 протоколов избирательных комиссий по итогам голосования на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. В Центризбиркоме также поддержали любые решительные меры Санкт-Петербургской избирательной комиссии, направленные на восстановление нарушенных прав участников избирательного процесса на муниципальных выборах, и добавили, что пакет предложений по усилению контроля за деятельностью избирательных комиссий муниципальных образований будет направлен федеральному законодателю в ближайшее время.

Как сообщил в среду на заседании комиссии член горизбиркома Дмитрий Краснянский, всего одна жалоба поступила на нарушение закона на выборах губернатора Петербурга в горизбирком. По его словам, "мы поставили рекорд по минимальному количеству жалоб на выборах высшего должностного лица".По его словам, горизбирком не получал обращений, которые могли повлиять на волеизъявление избирателей и результаты выборов.