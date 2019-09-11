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РИА Новости

СК начал проверку после того, как подростка унесло в море в Крыму

11:59 11.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНабережная Ялты во время шторма
Набережная Ялты во время шторма
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Набережная Ялты во время шторма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. СУСК по республике Крым и городу Севастополь начал процессуальную проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море во время купания в районе Керчи.
Как ранее сообщало ГУ МЧС по региону, во вторник 15-летний подросток бросился в штормовое море на помощь брату 1997 года рождения, который стал тонуть. При этом брат смог добраться до берега, сам 15-летний парень на берег не выбрался. СК сообщает, что братья приехали в Крым на отдых с семьей из Магнитогорска.
"Сотрудниками следственного отдела по городу Керчь начата всесторонняя проверка на предмет установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
Спасшийся 22-летний молодой человек находится в больнице. Поиски его 15-летнего брата продолжаются, сообщили в ведомстве.
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
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