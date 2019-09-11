СК начал проверку после того, как подростка унесло в море в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. СУСК по республике Крым и городу Севастополь начал процессуальную проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море во время купания в районе Керчи.

Как ранее сообщало ГУ МЧС по региону, во вторник 15-летний подросток бросился в штормовое море на помощь брату 1997 года рождения, который стал тонуть. При этом брат смог добраться до берега, сам 15-летний парень на берег не выбрался. СК сообщает, что братья приехали в Крым на отдых с семьей из Магнитогорска.