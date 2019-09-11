МИД совместно с ОБСЕ проведет в Москве конференцию по защите журналистов

"В этом полугодии мы должны провести в Москве конференцию совместно с ОБСЕ, такая договоренность есть с господином Дезиром (представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ - ред.), которая в том числе будет посвящена как раз защите журналистов. Будут рассмотрены все те вопросы, которые волнуют русскоязычное информационное пространство", - сказала Захарова на полях Международного форума русскоязычных вещателей.

"Еще несколько лет назад основной проблемой русскоязычных вещателей было финансирование и развитие, то, к сожалению, сегодня, хотя эти проблемы тоже никуда не ушли, все-таки на первый план выходит проблема защиты себя и своего средства массовой информации. К сожалению, это не фигура речи и не только виртуальное понимание защиты интересов, а иногда даже физическая защита. Посмотрите, что на протяжении нескольких лет творилось на Украине, когда СМИ, которые предоставляли альтернативную точку зрения, либо работали на русском языке, либо работали с российскими журналистами, подвергались настоящей травле. Мы видим, что происходит с русскоязычными СМИ в Прибалтике и вообще на всем том пространстве, которое мы так или иначе называем западным. К сожалению, получается, что защита и своих интересов, и своей профессии, и даже физическая защита сейчас стоят на первом месте", - добавила Захарова.