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РИА Новости

Минприроды исключило, что кур в башкирском Благовещенске потрошит чупакабра

11:56 11.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКуры на птицефабрике
Куры на птицефабрике
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Куры на птицефабрике. Архивное фото
УФА, 11 сен - РИА Новости. Хорьки, куницы или бродячие собаки могли выпотрошить кур и кроликов в башкирском Благовещенске, а не чупакабра, как думают местные жители, заявили РИА Новости в минприроде республики.
Ранее ГТРК "Башкортостан" сообщила, что неизвестный зверь в Благовещенске выпотрошил 14 кроликов и 20 кур. Местные жители предполагает, что это проделки чупакабры.
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"Чупакабра не существует в природе, его нет в списке животного мира, это миф, придуманное существо. На домашних животных мог напасть хорек, куница или бродячая собака", - заявил представитель минприроды.
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Министерство природы РоссииБашкортостанОбщество
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