Минприроды исключило, что кур в башкирском Благовещенске потрошит чупакабра

УФА, 11 сен - РИА Новости. Хорьки, куницы или бродячие собаки могли выпотрошить кур и кроликов в башкирском Благовещенске, а не чупакабра, как думают местные жители, заявили РИА Новости в минприроде республики.

"Чупакабра не существует в природе, его нет в списке животного мира, это миф, придуманное существо. На домашних животных мог напасть хорек, куница или бродячая собака", - заявил представитель минприроды.