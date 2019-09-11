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РИА Новости
Туризм

UNWTO надеется на полную отмену виз во всех странах через десять лет

11:54 11.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗагранпаспорт
Загранпаспорт
© РИА Новости / Илья Питалев
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Загранпаспорт. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Всемирная туристская организация UNWTO рассчитывает, что через десять лет визы будут отменены во всех странах мира, сообщил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили на ХIII сессии Генеральной ассамблеи организации.
"Примерно десять лет назад 77% мирового населения требовались визы, сейчас - чуть больше 50%. Все равно это очень много. Мы надеемся, что через десять лет виз вообще не будет. Я не хочу, чтобы наши дети вообще знали, что такое визы. Мы хотим, чтобы туризм был доступен для всех",- сообщил он.
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Пололикашвили отметил, что пока в ряде стран сохраняются "особые вопросы безопасности", но UNWTO, тем не менее, выступает за отмену визового режима. "Наша основная рекомендация - убирать подобные барьеры, делать визы ненужными, добиваться того, чтобы туризм был удобным для всех",- отметил он.
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