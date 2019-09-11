UNWTO надеется на полную отмену виз во всех странах через десять лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Всемирная туристская организация UNWTO рассчитывает, что через десять лет визы будут отменены во всех странах мира, сообщил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили на ХIII сессии Генеральной ассамблеи организации.

"Примерно десять лет назад 77% мирового населения требовались визы, сейчас - чуть больше 50%. Все равно это очень много. Мы надеемся, что через десять лет виз вообще не будет. Я не хочу, чтобы наши дети вообще знали, что такое визы. Мы хотим, чтобы туризм был доступен для всех",- сообщил он.