У истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Неисправность была обнаружена у истребителя МиГ-31 после штатной посадки в аэропорту Перми, сейчас она устранена, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

В военном ведомстве опровергли ранее появившиеся в СМИ данные об аварийной посадке истребителя из-за возгорания двигателя.

"Десятого сентября 2019 года самолет МиГ-31БМ после выполнения планового учебно-тренировочного полета совершил штатную посадку на аэродром базирования в Перми. При проведении обязательного послеполетного осмотра обнаружена неисправность, которая в настоящее время устранена", – говорится в сообщении.