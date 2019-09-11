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РИА Новости

На юго-востоке Турции десять человек погибли в ДТП

11:47 11.09.2019 (обновлено: 12:10 11.09.2019)
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Десять человек погибли и семь получили ранения при аварии микроавтобуса в провинции Битлис на юго-востоке Турции, сообщил губернатор провинции Октай Чагатай в среду.
"В районе населенного пункта Калканлы перевернулся микроавтобус, погибли 10 человек, семеро ранены", - цитирует губернатора газета Hurriyet.
Пострадавшие доставлены в местные больницы.
По сообщению телеканала NTV, автобус перевозил местных сельских жителей в близлежащий город Хизан. Среди погибших - шестеро детей.
Полицейский, Китай
Вчера, 13:38РИА Новости
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