На юго-востоке Турции десять человек погибли в ДТП

АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Десять человек погибли и семь получили ранения при аварии микроавтобуса в провинции Битлис на юго-востоке Турции, сообщил губернатор провинции Октай Чагатай в среду.
"В районе населенного пункта Калканлы перевернулся микроавтобус, погибли 10 человек, семеро ранены", - цитирует губернатора газета Hurriyet.
Пострадавшие доставлены в местные больницы.
По сообщению телеканала NTV, автобус перевозил местных сельских жителей в близлежащий город Хизан. Среди погибших - шестеро детей.