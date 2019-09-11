Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T13:09Z
https://ria.ru/20190911/1558559871.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154841/68/1548416815_0:103:3078:1834_1036x0_80_0_0_4ec91902edca754f9df06fa3cfad1781.jpg
РИА Новости

Ученый рассказала, в каком возрасте лучше начинать учить иностранные языки

11:46 11.09.2019 (обновлено: 13:09 11.09.2019)
10160
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники пробного устного ЕГЭ по иностранным языкам
Участники пробного устного ЕГЭ по иностранным языкам
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Доцент кафедры психофизиологии Нижегородского госуниверситета Валерия Демарева посоветовала начинать изучать с детьми иностранные языки с дошкольного возраста.
Ученая заметила, что мозг уже полугодовалого ребенка способен реагировать на ошибки в интонации языка, следовательно, готов к усвоению знаний.

"Я считаю, что в три-четыре года с дошкольниками уже можно и нужно изучать иностранный язык. Причем лучше всего, если это будут небольшие группы детей, допустим, четыре-пять человек", — сказала Демарева в интервью "Российской газете".

По ее мнению, педагогам не нужно начинать обучение с алфавита: больше подойдет метод погружения, в который входит просмотр мультфильмов, заучивание стихов и пение песен.
При этом занятия с преподавателями лучше отложить до более старшего возраста, поскольку процесс будет проходить эффективнее, если ребенок окажется в атмосфере реального общения как со сверстниками, так и со взрослыми, добавила собеседница издания.
Преподаватель с учениками во время урока
12 августа, 09:46Социальный навигатор
Учить иностранный до 6 лет бесполезно: психологи о выборе кружков
45651614
Обсудить 2
Российская газетаОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
РИА
Новости
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
В Калининграде неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри
Кадр из фильма Джон Картер
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза предложил наказание для Билана за выступления в нетрезвом виде
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР
Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия укладывают робота Федора в специальный футляр после полета на МКС
Робот "Федор" больше не полетит в космос
Отель в Турции
Посол России прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния