Ученый рассказала, в каком возрасте лучше начинать учить иностранные языки

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Доцент кафедры психофизиологии Нижегородского госуниверситета Валерия Демарева посоветовала начинать изучать с детьми иностранные языки с дошкольного возраста.
Ученая заметила, что мозг уже полугодовалого ребенка способен реагировать на ошибки в интонации языка, следовательно, готов к усвоению знаний.
"Я считаю, что в три-четыре года с дошкольниками уже можно и нужно изучать иностранный язык. Причем лучше всего, если это будут небольшие группы детей, допустим, четыре-пять человек", — сказала Демарева в интервью "Российской газете".
По ее мнению, педагогам не нужно начинать обучение с алфавита: больше подойдет метод погружения, в который входит просмотр мультфильмов, заучивание стихов и пение песен.
При этом занятия с преподавателями лучше отложить до более старшего возраста, поскольку процесс будет проходить эффективнее, если ребенок окажется в атмосфере реального общения как со сверстниками, так и со взрослыми, добавила собеседница издания.