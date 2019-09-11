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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Партия мусульман Сербии потребовала автономии для части страны

11:44 11.09.2019 (обновлено: 15:38 11.09.2019)
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© AFP 2019 / Elvis BarukcicЦентральная мечеть в городе Нови-Пазар, Сербия
Центральная мечеть в городе Нови-Пазар, Сербия
© AFP 2019 / Elvis Barukcic
БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Парламентская Партия демократического действия (ПДД) сербских мусульман призвала власти Сербии и Черногории предоставить особый автономный статус пограничному региону двух стран, сообщило движение.
Муниципалитет Нови-Пазар на юго-западе Сербии вблизи административной линии с Косово и Метохией и границы с Черногорией является неформальным центром региона, который местные бошняки (славяне-мусульмане) называют Санджак. Компактно населяющее его и соседние муниципалитеты Сьеница, Тутин, Приеполе, Нова-Варош мусульмане уклонились от последних переписей населения, их число в Сербии примерно оценивается в 250-300 тысяч человек. В Черногории они также являются большинством в нескольких приграничных районах.
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"ПДД направило во вторник официальным лицам Сербии, Черногории и международного сообщества платформу по решению вопроса статуса Санджака. Документом предусмотрено предоставление специального статуса Санджаку с законодательной, исполнительной и судебной властью в качестве постоянного механизма для обеспечения общественного и экономического развития", - цитирует партия заявление председателя Сулеймана Углянина.
Он указал, что стремление к автономному статусу жители Санджака "выразили на референдуме 1991 года".
Сепаратистские настроения в Санджаке сдерживаются, помимо госорганов, разногласиями и борьбой за поддержку бошняков между ПДД Углянина и вышедшей из нее Социал-демократической партией (СДП) во главе с нынешним министром торговли и туризма Расимом Ляичем, занимающим с 2008 года различные министерские посты в правительстве Сербии.
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Подогревавший ранее идею автономии Санджака бывший главный муфтий Мешихата исламской общины, а ныне политик Муамер Зукорлич также вошел по итогам парламентских выборов 2016 года в правящую коалицию и смягчил риторику в отношении официального Белграда.
C 1991 по 1995 год на территории Югославии произошел ряд кровопролитных этнических и религиозных конфликтов, которые привели к распаду страны. В основном югославские войны включали вооруженные конфликты между сербами с одной стороны и хорватами, боснийцами, албанцами с другой, за исключением хорватско-боснийского столкновения в Боснии и Герцеговине.
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