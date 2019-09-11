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РИА Новости

Gett пожаловался в ФАС на сделку "Яндекс.Такси" и "Везет"

11:41 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобиль службы "Яндекс.Такси"
Автомобиль службы Яндекс.Такси
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Автомобиль службы "Яндекс.Такси" . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сервис заказа такси Gett направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на сделку по покупке компанией "Яндекс.Такси" активов группы компаний "Везет", сообщил РИА Новости директор Gett в России Максим Жаворонков.
"Мы действительно направили жалобу в ФАС, так как расцениваем сделку как строго негативную для рынка, создающую непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих", - сказал Жаворонков.
Яндекс Такси
27 августа, 09:24РИА Новости
Глава ФАС не испытывает восторга по сделке "Яндекс.Такси" и "Везет"
"В среднесрочной и долгосрочной перспективах монопольное положение "Яндекс.Такси" негативно скажется на потребителях и субъектах отрасли (таксистах)", — уверен он.
Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин ранее в среду сказал РИА Новости, что ведомство получило позицию Gett по этой сделке и изучит ее.
Он также отметил, что было принято решение продлить рассмотрение ходатайства "Яндекс.Такси". По информации пресс-службы ФАС, ведомство примет решение по сделке до 11 октября.
"Яндекс.Такси" 15 июля объявил о покупке программного обеспечения и call-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России, и намерении вложить за 3 года около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах РФ. Закрытие сделки ожидается до конца года. Текущие акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до 71,5 миллиона долларов при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям.
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ГК "Везет"Яндекс.ТаксиGettАнатолий ГоломолзинФедеральная антимонопольная служба РФРоссияЭкономика
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