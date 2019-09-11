Gett пожаловался в ФАС на сделку "Яндекс.Такси" и "Везет"

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сервис заказа такси Gett направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на сделку по покупке компанией "Яндекс.Такси" активов группы компаний "Везет", сообщил РИА Новости директор Gett в России Максим Жаворонков.

"Мы действительно направили жалобу в ФАС, так как расцениваем сделку как строго негативную для рынка, создающую непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих", - сказал Жаворонков.

"В среднесрочной и долгосрочной перспективах монопольное положение "Яндекс.Такси" негативно скажется на потребителях и субъектах отрасли (таксистах)", — уверен он.

Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин ранее в среду сказал РИА Новости, что ведомство получило позицию Gett по этой сделке и изучит ее.

Он также отметил, что было принято решение продлить рассмотрение ходатайства "Яндекс.Такси". По информации пресс-службы ФАС, ведомство примет решение по сделке до 11 октября.