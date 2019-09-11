В Госдуме оценили сообщения о паузе Киева в расторжении договоров с Россией

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий увидел позитивное зерно в сообщениях СМИ о том, что Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Он предположил, что в скором будущем начнутся "небольшие, но системные подвижки" в сторону отмены принятых при бывшем президенте Украины Петре Порошенко указов и законов.

"Процессы, которые сегодня происходят на Украине, формируют будущее страны", - отметил Водолацкий в комментарии Дума.ТВ.

По мнению парламентария, украинские власти понимают, что без взаимодействия с Россией страна не имеет шансов на развитие.