Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T11:40Z
https://ria.ru/20190911/1558559498.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155141/66/1551416646_0:0:2684:1509_1036x0_80_0_0_cdc252df20f26a1ae4d357d1979c618f.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили сообщения о паузе Киева в расторжении договоров с Россией

11:40 11.09.2019
5669
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий увидел позитивное зерно в сообщениях СМИ о том, что Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Он предположил, что в скором будущем начнутся "небольшие, но системные подвижки" в сторону отмены принятых при бывшем президенте Украины Петре Порошенко указов и законов.
"Процессы, которые сегодня происходят на Украине, формируют будущее страны", - отметил Водолацкий в комментарии Дума.ТВ.
По мнению парламентария, украинские власти понимают, что без взаимодействия с Россией страна не имеет шансов на развитие.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил о приостановке денонсации двусторонних соглашений между Москвой и Киевом. По данным издания, Киев перестал направлять уведомления о расторжении как минимум 40 соглашений, которое ранее анонсировал занимавший пост главы МИД республики Павел Климкин.
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук на досрочных выборах в Верховную раду Украины
23 июля, 09:21Сказано в эфире
Украина хочет регламентировать отношения с Россией? Насильно мил не будешьЛидер украинской партии "Голос" предложил принять закон о "сосуществовании" с Россией. Это недальновидный ход, считает политолог Евгений Бень. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
231900428
Обсудить 11
Ситуация на УкраинеГосдума РФРоссияУкраинаВиктор ВодолацкийВ мире
Рекомендуем
Журналист и блогер Юрий Дудь, победивший в номинации Лицо с экрана, на церемонии вручения 17-й ежегодной премии Человек года 2019 по версии журнала GQ
Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
РИА
Новости
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявления на премии GQ по поводу митингов в Москве
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Лента
новостей
Газопровод Opal
Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии по Opal
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Британские военные во время учений
Британский генерал заявил об угрозе новой "Большой игры" с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Кадр из фильма Джон Картер
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния