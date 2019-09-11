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РИА Новости

Вице-премьер Украины опроверг заявления об отказе от курса в НАТО и ЕС

11:37 11.09.2019
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© Фото : страница Дмитрия Кулебы на FacebookДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© Фото : страница Дмитрия Кулебы на Facebook
КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в среду опроверг обвинения в отказе страны от курса в НАТО и Европейский Союз.
Кулеба ранее в Брюсселе заявил, что исповедует прагматичный подход в отношениях с НАТО и ЕС. По его словам, Украина "не должна стоять под дверью и стучать в закрытые двери и умолять "возьмите нас". Член оппозиционной фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Виктория Сюмар заявила, что новые власти Украины намерены сворачивать с курса страны в ЕС и НАТО.
По словам Кулебы, во время его визита в НАТО он договаривался об активизации сотрудничества с альянсом. "И о некоторых других вещах тоже договариваешься. Пишешь об этом пресс-релизы. В пресс-релизах просишь, чтобы процитировали то, что говорил во время всех встреч в НАТО: "Евроатлантический курс Украины остается неизменным". Приезжаешь в Киев и узнаешь, что ты заявил, что Украина больше не будет стремиться в НАТО, ты предатель и даже говорят, что уже с трибуны Верховной Рады меня раскритиковали. Я хочу сказать вам: люди, вы все равно прекрасны", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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