Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T11:35Z
https://ria.ru/20190911/1558559286.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150950/99/1509509981_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_fadad7958ced069ecc4a7b1667a91618.jpg
РИА Новости

Партия Порошенко попросила СБУ оценить встречу главы Чехии и русинов

11:35 11.09.2019
752
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Оппозиционная фракция "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины просит службу безопасности (СБ) страны отреагировать на встречу президента Чехии Милоша Земана с делегацией русинов Закарпатья, сообщила депутат партии София Федина в парламенте в среду.
Ранее чешские СМИ сообщили, что президент Чехии принял делегацию "Всемирного Совета подкарпатских русинов". Делегация якобы обсудила с Земаном вопрос "большей автономии Закарпатской области на Украине".
Тренировка женского батальона организации Правый сектор в Закарпатской области Украины
6 августа 2018, 08:00РИА Новости
Кто не скачет, тот русин. Киев борется с коренным населением Закарпатья
"Я прошу Службу безопасности Украины, Нацсовет обороны и безопасности страны сделать все возможное, чтобы предупредить настроения сепаратизма на западе Украины", - сказала Федина, комментируя встречу Земана с делегацией русинов.
Перепись населения Украины 2001 года показывает, что 10 тысяч закарпатцев (0,8% от населения Закарпатской области) назвали себя русинами. Госкомитет статистики Украины не выделяет русинов и их диалект как отдельную национальность и язык. Часть русинов считают себя "отдельной нацией", другие определяют себя как русинов-украинцев, одну из этнографических групп украинского народа.
Украинские активисты. Архивное фото
13 августа 2018, 08:00РИА Новости
"На Украине — только украинцы": чем возмущены жители Закарпатья
0182133
Обсудить 0
Служба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныЧехияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства Юстиции России
В российском Минюсте прокомментировали жалобу Украины в ЕСПЧ
РИА
Новости
Заседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019
В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Эксперт рассказал, что хочет получить Украина от жалобы в ЕСПЧ по Крыму
Вице-премьер Украины опроверг заявления об отказе от курса в НАТО и ЕС
Лента
новостей
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
"Газпром" должен вдвое сократить прокачку газа по OPAL, заявили в Германии
Центральная мечеть в городе Нови-Пазар, Сербия
Партия мусульман Сербии потребовала автономии для части страны
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Киеву выгодно привлечь Порошенко к ответственности, считает эксперт
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани прокомментировал отставку Болтона
Депутаты на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
"Санкционный" отдел в новой ЕК переподчинили еврокомиссару от Латвии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине
Киев
Киев пока не направлял в Исполком СНГ ноту о выходе из Содружества
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния