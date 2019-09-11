Партия Порошенко попросила СБУ оценить встречу главы Чехии и русинов

КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Оппозиционная фракция "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины просит службу безопасности (СБ) страны отреагировать на встречу президента Чехии Милоша Земана с делегацией русинов Закарпатья, сообщила депутат партии София Федина в парламенте в среду.

Ранее чешские СМИ сообщили, что президент Чехии принял делегацию "Всемирного Совета подкарпатских русинов". Делегация якобы обсудила с Земаном вопрос "большей автономии Закарпатской области на Украине".

"Я прошу Службу безопасности Украины, Нацсовет обороны и безопасности страны сделать все возможное, чтобы предупредить настроения сепаратизма на западе Украины", - сказала Федина, комментируя встречу Земана с делегацией русинов.