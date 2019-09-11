Партия Порошенко попросила СБУ оценить встречу главы Чехии и русинов

КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Оппозиционная фракция "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины просит службу безопасности (СБ) страны отреагировать на встречу президента Чехии Милоша Земана с делегацией русинов Закарпатья, сообщила депутат партии София Федина в парламенте в среду.
Ранее чешские СМИ сообщили, что президент Чехии принял делегацию "Всемирного Совета подкарпатских русинов". Делегация якобы обсудила с Земаном вопрос "большей автономии Закарпатской области на Украине".
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"Я прошу Службу безопасности Украины, Нацсовет обороны и безопасности страны сделать все возможное, чтобы предупредить настроения сепаратизма на западе Украины", - сказала Федина, комментируя встречу Земана с делегацией русинов.
Перепись населения Украины 2001 года показывает, что 10 тысяч закарпатцев (0,8% от населения Закарпатской области) назвали себя русинами. Госкомитет статистики Украины не выделяет русинов и их диалект как отдельную национальность и язык. Часть русинов считают себя "отдельной нацией", другие определяют себя как русинов-украинцев, одну из этнографических групп украинского народа.
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