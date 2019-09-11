Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Челябинске возросло до 13 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении маршрутного такси с легковой машиной в Челябинске увеличилось до 13 человек, сообщает в среду мэрия.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что в результате ДТП пострадали один ребенок и 10 взрослых. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Челябинской области, ДТП произошло в среду около 11.40 на проспекте Ленина, 22. По предварительной информации, столкнулись автомобиль Volkswagen Touran и микроавтобус Ford, двигавшиеся в попутном направлении, и маршрутка совершила наезд на бетонное ограждение.

"В маршрутном такси, принадлежащем ООО "Автолайн", пострадали 13 человек", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, двое отказались от госпитализации. Остальные направлены в больницу с разными предварительными диагнозами. Так, у двух человек подозрение на сотрясение мозга и ушиб бедра, у трех человек - ушибы и переломы кисти, у двух человек - подозрение на сотрясение мозга и перелом нижней челюсти, у двух человек - травмы конечностей. Женщина и ребенок направлены в больницу с подозрением на сотрясение мозга и с тупой травмой живота.

Все пострадавшие получают первую медицинскую помощь.