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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Челябинске возросло до 13 человек

11:33 11.09.2019 (обновлено: 11:42 11.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении маршрутного такси с легковой машиной в Челябинске увеличилось до 13 человек, сообщает в среду мэрия.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что в результате ДТП пострадали один ребенок и 10 взрослых. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Челябинской области, ДТП произошло в среду около 11.40 на проспекте Ленина, 22. По предварительной информации, столкнулись автомобиль Volkswagen Touran и микроавтобус Ford, двигавшиеся в попутном направлении, и маршрутка совершила наезд на бетонное ограждение.
"В маршрутном такси, принадлежащем ООО "Автолайн", пострадали 13 человек", - говорится в сообщении.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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В Ростове-на-Дону пять человек пострадали в ДТП с автобусом
По данным мэрии, двое отказались от госпитализации. Остальные направлены в больницу с разными предварительными диагнозами. Так, у двух человек подозрение на сотрясение мозга и ушиб бедра, у трех человек - ушибы и переломы кисти, у двух человек - подозрение на сотрясение мозга и перелом нижней челюсти, у двух человек - травмы конечностей. Женщина и ребенок направлены в больницу с подозрением на сотрясение мозга и с тупой травмой живота.
Все пострадавшие получают первую медицинскую помощь.
"Будут ли они в дальнейшем госпитализированы, станет ясно через некоторое время", - отмечает горадминистрация.
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ГУМВДЧелябинская областьЧелябинскПроисшествия
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