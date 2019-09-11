Новая книга автора бестселлера "Неаполитанский квартет" выйдет в ноябре

В "Неаполитанском квартете" - серии романов из четырех книг, первая из которых называлась "Моя гениальная подруга", рассказывается о дружбе и соперничестве двух женщин, выросших в бедном квартале южного итальянского города.

По первой части бестселлера на HBO был снят телесериал, следующий сезон которого ожидается в 2020 году.

Ферранте пишет под псевдонимом, настаивая на том, что анонимность – важная составляющая ее работы. В 2016 году в литературном мире разразился скандал, когда обозреватель The New York Review of Books Клаудо Гатти заявил, что писательница на самом деле является переводчицей Анитой Райа. Однако эта информация не была ни подтверждена, ни опровергнута.