Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T11:39Z
https://ria.ru/20190911/1558558726.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155855/84/1558558433_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_7b1f7d1d707d1464037cead465fe127a.jpg
РИА Новости
Культура

Новая книга автора бестселлера "Неаполитанский квартет" выйдет в ноябре

11:39 11.09.2019
236
© HBO (2018-...)Кадр из сериала "Моя гениальная подруга"
Кадр из сериала Моя гениальная подруга
© HBO (2018-...)
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Новая книга Элены Ферранте, автора мирового бестселлера "Неаполитанский квартет", выйдет в Италии седьмого ноября, сообщает The Guardian.
Новинку анонсировал итальянский издатель писательницы Edizioni E/O в своем твиттере, а англоязычное издательство Europa Editions выложило небольшой отрывок, из которого следует, что действие романа разворачивается в Неаполе. Название пока не разглашается.
В "Неаполитанском квартете" - серии романов из четырех книг, первая из которых называлась "Моя гениальная подруга", рассказывается о дружбе и соперничестве двух женщин, выросших в бедном квартале южного итальянского города.
По первой части бестселлера на HBO был снят телесериал, следующий сезон которого ожидается в 2020 году.
Ферранте пишет под псевдонимом, настаивая на том, что анонимность – важная составляющая ее работы. В 2016 году в литературном мире разразился скандал, когда обозреватель The New York Review of Books Клаудо Гатти заявил, что писательница на самом деле является переводчицей Анитой Райа. Однако эта информация не была ни подтверждена, ни опровергнута.
ВКонтакте и Videomore представили первый эпизод сериала «Моя гениальная подруга» от HBO и Rai
20 ноября 2018, 12:05РИА Новости
ВКонтакте представила первый эпизод сериала "Моя гениальная подруга"
000000
КультураКнигиКино и сериалыНовости культурыИталияНеаполь
Рекомендуем
Наталья Поклонская о покушении, отношении мужчин и обманчивой внешности
Наталья Поклонская о покушении, отношении мужчин и обманчивой внешности
РИА
Новости
Ника Гварамия
В Грузии начал вещание новый телеканал бывшего гендиректора "Рустави 2"
Кадр из видео Тимати и GUF на песню Москва
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Медведев рассказал, почему замедлится рост мировой экономики
Лента
новостей
Токио
Япония будет продолжать переговоры с Россией по мирному договору
Гендиректор "Дождя" рассказала о допросе в СК
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" открыла новый рентгеновский источник
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы Приразломная
Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
Традиционная китайская башня на фоне Луны, Чэнду, Китай
Из Чэнду в Россию начался экспорт подержанных автомобилей
Здание Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
Nature Research проводит первую научную конференцию в России
Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния у избирательного участка после голосования на президентских выборах
Квициния намерен добиваться отмены итогов выборов в Абхазии правовым путем
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
Отмена российского продэмбарго для ЕС — тонкий вопрос, заявил Медведев
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния