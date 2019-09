Новая книга автора бестселлера "Неаполитанский квартет" выйдет в ноябре

. Новая книга Элены Ферранте, автора мирового бестселлера "Неаполитанский квартет", выйдет в Италии седьмого ноября, сообщает The Guardian.

Ферранте пишет под псевдонимом, настаивая на том, что анонимность – важная составляющая ее работы. В 2016 году в литературном мире разразился скандал, когда обозреватель The New York Review of Books Клаудо Гатти заявил, что писательница на самом деле является переводчицей Анитой Райа. Однако эта информация не была ни подтверждена, ни опровергнута.