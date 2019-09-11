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РИА Новости

Эксперт назвал отставку экс-советника президента США Болтона ожидаемой

11:26 11.09.2019
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Виктор Толочко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон старался втянуть США в конфронтацию с максимальным количеством стран и создать врагов, он очень негибкий человек, и его отставка была ожидаемой, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
Американский президент Дональд Трамп написал в Twitter во вторник, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Болтон заявил, что подал в отставку сам.
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"Болтон относится в политическом смысле к числу крайне правых, я бы сказал даже неразумно правых, который выступал за конфронтацию по существу со всем миром. Трамп понял, что Болтон его тянет на создание врагов, а не союзников, а внешняя политика любого государства направлена, прежде всего, на то, чтобы создавать себе максимальное количество если не союзников, то хотя бы нейтрально относящихся к вам государств, никак не врагов. А Болтон создавал врагов", - сказал Орджоникидзе, который лично знаком с Болтоном.
Орджоникидзе отметил, что Болтон, считая, что США - великая и самая мощная держава, "предлагал бомбить Иран, он был категорически против сделки по Ирану, переговоров по Северной Корее".
"Самое главное, что он всегда пытался ввергнуть США и Трампа прежде всего в конфронтацию с максимальным количеством государств. Трамп не специалист в области политики, внешней тем более, но инстинктивно, наверно, человек почувствовал, что зачем все время со всеми ругаться, может быть, с кем-то все-таки можно договориться, исходя уже из опыта бизнеса", - добавил эксперт.
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"Я его помню, мы с ним вели переговоры, я уже был заместителем министра. Он очень негибкий человек, дипломат все-таки... а он по профессии не дипломат больше, он больше ученый, из каменного века ученый", - подчеркнул он.
По словам Орджоникидзе, который с 2002 по 2011 годы занимал пост заместителя генерального секретаря ООН, у Болтона всегда были плохие отношения с большинством постоянных представителей при ООН. "Я не могу сказать, что у него хорошие отношения были с Сергеем Викторовичем Лавровым, были тяжелые отношения", - отметил он.
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"Да и к своим сотрудникам он относился… непозволительно в таком тоне и такими словами разговаривать с людьми вообще, а он это делал на всю Организацию Объединенных Наций. Нецензурно ругался в отношении своих подчиненных, все это слышали, вел себя по-хамски, далеко не как дипломат", - сказал собеседник агентства.
Орджоникидзе отметил, что ожидал отставки Болтона. "Болтон, конечно, человек неглупый, до такой степени создал проблемы Трампу, что у него просто терпение закончилось", - заключил эксперт.
Ранее американские СМИ писали, что Трамп и Болтон не разделяют позиции по целому ряду аспектов внешней политике. В частности, разногласия касались политики США в отношении КНДР, Ирана и Афганистана. Последним примером стали сообщения о том, что Болтон наряду с вице-президентом США Майком Пенсом высказались против намерения Трампа провести переговоры между радикальным движением "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кэмд-Дэвиде. Болтон также считается сторонником более решительных и жестких мер в отношении Ирана. Он неоднократно открыто призывал к смене власти в этой стране.
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