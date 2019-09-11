Эксперт назвал отставку экс-советника президента США Болтона ожидаемой

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон старался втянуть США в конфронтацию с максимальным количеством стран и создать врагов, он очень негибкий человек, и его отставка была ожидаемой, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

Американский президент Дональд Трамп написал в Twitter во вторник, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Болтон заявил, что подал в отставку сам.

"Болтон относится в политическом смысле к числу крайне правых, я бы сказал даже неразумно правых, который выступал за конфронтацию по существу со всем миром. Трамп понял, что Болтон его тянет на создание врагов, а не союзников, а внешняя политика любого государства направлена, прежде всего, на то, чтобы создавать себе максимальное количество если не союзников, то хотя бы нейтрально относящихся к вам государств, никак не врагов. А Болтон создавал врагов", - сказал Орджоникидзе, который лично знаком с Болтоном.

Орджоникидзе отметил, что Болтон, считая, что США - великая и самая мощная держава, "предлагал бомбить Иран, он был категорически против сделки по Ирану, переговоров по Северной Корее".

"Самое главное, что он всегда пытался ввергнуть США и Трампа прежде всего в конфронтацию с максимальным количеством государств. Трамп не специалист в области политики, внешней тем более, но инстинктивно, наверно, человек почувствовал, что зачем все время со всеми ругаться, может быть, с кем-то все-таки можно договориться, исходя уже из опыта бизнеса", - добавил эксперт.

"Я его помню, мы с ним вели переговоры, я уже был заместителем министра. Он очень негибкий человек, дипломат все-таки... а он по профессии не дипломат больше, он больше ученый, из каменного века ученый", - подчеркнул он.

По словам Орджоникидзе, который с 2002 по 2011 годы занимал пост заместителя генерального секретаря ООН, у Болтона всегда были плохие отношения с большинством постоянных представителей при ООН. "Я не могу сказать, что у него хорошие отношения были с Сергеем Викторовичем Лавровым, были тяжелые отношения", - отметил он.

"Да и к своим сотрудникам он относился… непозволительно в таком тоне и такими словами разговаривать с людьми вообще, а он это делал на всю Организацию Объединенных Наций. Нецензурно ругался в отношении своих подчиненных, все это слышали, вел себя по-хамски, далеко не как дипломат", - сказал собеседник агентства.

Орджоникидзе отметил, что ожидал отставки Болтона. "Болтон, конечно, человек неглупый, до такой степени создал проблемы Трампу, что у него просто терпение закончилось", - заключил эксперт.