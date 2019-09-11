Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пасмурная, дождливая и холодная сентябрьская погода ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что в эти выходные в столице закончится бабье лето, придет "настоящий дождливый, ветреный сентябрь" с температурой 11-16 градусов.
"С этих выходных начнется, и вся следующая неделя будет пасмурная, дождливая, ветреная, холодная. Температура будет даже ниже, чем положено по климатической норме", - сказал Тишковец.
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