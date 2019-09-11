Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что в эти выходные в столице закончится бабье лето, придет "настоящий дождливый, ветреный сентябрь" с температурой 11-16 градусов.

"С этих выходных начнется, и вся следующая неделя будет пасмурная, дождливая, ветреная, холодная. Температура будет даже ниже, чем положено по климатической норме", - сказал Тишковец.