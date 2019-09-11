В Крыму пройдет повторное голосование на выборах в местные совет двух сел

Единый день голосования в регионах России

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Повторное голосование на выборах в местные советы пройдет на двух избирательных участках в Крыму, сообщил глава республиканского избиркома Михаил Малышев.

Ранее были признаны недействительными результаты голосования на избирательных участках в селе Красноармейское Раздольненского района и селе Октябрьское Красногвардейского района из-за возможных попыток вброса бюллетеней.

"На этих участках будут назначены выборы на первые числа декабря", - сказал Малышев журналистам.

По его словам, перевыборы пройдут только в муниципальные органы власти.

"Перевыборы будут только в муниципальные советы. На результаты выборов в государственный совет итоги на этих участках никоим образом не повлияли", - подчеркнул Малышев.