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РИА Новости

Британские службы перехватили у берегов страны рекордное число мигрантов

11:18 11.09.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСтихийный лагерь мигрантов в пригороде города Кале на севере Франции
Стихийный лагерь мигрантов в пригороде города Кале на севере Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Стихийный лагерь мигрантов в пригороде города Кале на севере Франции. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Британские службы во вторник перехватили более 80 мигрантов, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщает газета Telegraph со ссылкой на МВД страны.
Как сообщает издание, в общей сложности за один день таможенные службы задержали 86 мигрантов, что является рекордным показателем. По данным МВД, граждане восьми стран - Ирана, Ирака, Турции, Афганистана, Пакистана, Филиппин, Вьетнама и Эфиопии - переплывали Ла-Манш на шести лодках. При этом двум группам мигрантов удалось доплыть до берега и высадиться в районе графства Восточный Сассекс.
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По данным Telegraph, всего с начала года на территорию Британии по морю прибыли 1256 человек.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.
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