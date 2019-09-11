Россельхознадзор обнаружил муху-горбатку в трех партиях риса из Вьетнама

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россельхознадзор в августе текущего года выявил муху-горбатку в трех партиях риса из Вьетнама, говорится в сообщении российского ведомства.

"В августе текущего года при проведении карантинного фитосанитарного контроля в морском пункте пропуска "Большой порт "Санкт-Петербург" в трех партиях риса происхождением из Социалистической Республики Вьетнам (470 тонн) был выявлен карантинный для Евразийского экономического союза объект - многоядная муха-горбатка", - говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что данный карантинный объект представляет высокий фитосанитарный риск и может нанести серьезный ущерб в случае заноса и акклиматизации в России. Так, этот вредитель способен заражать многие продукты питания, в частности - муку, сою, картофель, бананы, дыню. Кроме того, многоядная муха-горбатка способна вызывать миазы (паразитарные болезни) у домашних животных и человека.

"Кроме того, в указанных партиях риса были выявлены некарантинные энтомологические объекты в живом состоянии, а в партии риса для суши "Хикари" (22 тонны) выявлена загрязненность вредителями хлебных запасов, что не соответствует требованиям безопасности технического регламента ЕАЭС "О безопасности пищевой продукции", - добавляет служба.