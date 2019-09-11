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РИА Новости

Россельхознадзор обнаружил муху-горбатку в трех партиях риса из Вьетнама

11:16 11.09.2019
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© РИА НовостиРоссельхознадзор
Россельхознадзор
© РИА Новости
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россельхознадзор в августе текущего года выявил муху-горбатку в трех партиях риса из Вьетнама, говорится в сообщении российского ведомства.
"В августе текущего года при проведении карантинного фитосанитарного контроля в морском пункте пропуска "Большой порт "Санкт-Петербург" в трех партиях риса происхождением из Социалистической Республики Вьетнам (470 тонн) был выявлен карантинный для Евразийского экономического союза объект - многоядная муха-горбатка", - говорится в сообщении.
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Ведомство указывает, что данный карантинный объект представляет высокий фитосанитарный риск и может нанести серьезный ущерб в случае заноса и акклиматизации в России. Так, этот вредитель способен заражать многие продукты питания, в частности - муку, сою, картофель, бананы, дыню. Кроме того, многоядная муха-горбатка способна вызывать миазы (паразитарные болезни) у домашних животных и человека.
"Кроме того, в указанных партиях риса были выявлены некарантинные энтомологические объекты в живом состоянии, а в партии риса для суши "Хикари" (22 тонны) выявлена загрязненность вредителями хлебных запасов, что не соответствует требованиям безопасности технического регламента ЕАЭС "О безопасности пищевой продукции", - добавляет служба.
Россельхознадзор направил в департамент по защите растений министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама ноты для проведения официального расследования. Кроме того, во избежание введения временных ограничений на поставки вьетнамского риса в Россию, ведомство обратилось в департамент фитосанитарной службы Вьетнама с просьбой о проведении переговоров в ближайшее время.
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Евразийский экономический союзРоссельхознадзорМоскваРоссияСанкт-ПетербургЭкономика
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