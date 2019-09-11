Москвичей предупредили о похолодании в выходные

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Настоящая осень с дождями и похолоданием до 11-16 градусов ожидает москвичей на выходных, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что уже в пятницу погода начнет ухудшаться, вечером пройдут дожди.
"В выходные мы будем перенесены из жаркого июля в настоящий дождливый, ветреный сентябрь. В субботу ночью ожидается 9-14 градусов, днем не выше 12-17, а в воскресенье еще похолодает, под утро ожидается 5-10 градусов, а днем 11-16, это даже прохладнее, чем положено по норме ", - сказал Тишковец.
По его словам, также все выходные в столице будут идти кратковременные дожди. "Дожди будут и в субботу и в воскресенье, они будут идти с перерывами, кратковременные", - отметил Тишковец.
"На бабьем лете можно будет поставить точку", - добавил синоптик.
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