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РИА Новости

Москвичей предупредили о похолодании в выходные

11:14 11.09.2019 (обновлено: 11:26 11.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Настоящая осень с дождями и похолоданием до 11-16 градусов ожидает москвичей на выходных, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что уже в пятницу погода начнет ухудшаться, вечером пройдут дожди.
"В выходные мы будем перенесены из жаркого июля в настоящий дождливый, ветреный сентябрь. В субботу ночью ожидается 9-14 градусов, днем не выше 12-17, а в воскресенье еще похолодает, под утро ожидается 5-10 градусов, а днем 11-16, это даже прохладнее, чем положено по норме ", - сказал Тишковец.
По его словам, также все выходные в столице будут идти кратковременные дожди. "Дожди будут и в субботу и в воскресенье, они будут идти с перерывами, кратковременные", - отметил Тишковец.
"На бабьем лете можно будет поставить точку", - добавил синоптик.
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