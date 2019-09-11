Москвичей предупредили о похолодании в выходные

"В выходные мы будем перенесены из жаркого июля в настоящий дождливый, ветреный сентябрь. В субботу ночью ожидается 9-14 градусов, днем не выше 12-17, а в воскресенье еще похолодает, под утро ожидается 5-10 градусов, а днем 11-16, это даже прохладнее, чем положено по норме ", - сказал Тишковец.