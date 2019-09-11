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РИА Новости

Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков

11:09 11.09.2019
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пожары, паводки и незаконные вырубки обеспечили Иркутской области последнее место в летнем национальном экологическом рейтинге регионов, говорится в сообщении создателей рейтинга общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" и союза "Национальный экологический корпус".
Национальный экологический рейтинг субъектов РФ составляется в 2008 года по сезонам: зима, весна, лето, осень. Иркутская область в последнее время традиционно находилась в последней пятерке, так, весной она занимала 83-ю строчку.
Согласно опубликованному в среду летнему рейтингу, список регионов по итогам лета 2019 года замыкает следующая десятка регионов: Московская область, Омская область, Красноярский край, Оренбургская область, Забайкальский край, Нижегородская область, Якутия, Челябинская область, Свердловская область и Иркутская область.
"На последнем, 85-м месте рейтинга впервые за 11 лет оказалась Иркутская область. Регион пережил две волны паводков, крупномасштабные лесные пожары. Поступала информация о том, что недобросовестные граждане поджогами пытались скрыть незаконные вырубки", - цитируются в релизе слова председателя правления "Зеленого патруля" Андрея Нагибина. Он также отметил, что в Иркутской области все еще не решена проблема с утилизацией отходов производства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
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Лидеры рейтинга: Тамбовская область, Алтайский край, Белгородская область, Республика Алтай, Москва, Магаданская область, Курская область, Мурманская область, Ульяновская область, Коми.
"Особого внимания заслуживает Мурманская область. Несмотря на стабильно высокое место в нашем рейтинге, как "бельмо на глазу" остаётся ситуация вокруг Мурманского торгового порта, расположенного в центре Мурманска. В наш адрес уже поступали обращения жителей Мурманска в связи с загрязнением города угольной пылью и шумом, вызванным перевалкой угля в порту", - цитируются в сообщении слова координатора союза "Национальный экологический корпус" Федора Турусова.
Рейтинг составляется на основании информационных материалов и сообщений, которые описывают состояние объектов и процессов, а также ситуации, мероприятий и событий в сфере экологии и охраны окружающей среды. Источниками материалов служат СМИ, органы власти, общественные организации, хозяйствующие субъекты и граждане.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьОбщество
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