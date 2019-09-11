Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пожары, паводки и незаконные вырубки обеспечили Иркутской области последнее место в летнем национальном экологическом рейтинге регионов, говорится в сообщении создателей рейтинга общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" и союза "Национальный экологический корпус".

Национальный экологический рейтинг субъектов РФ составляется в 2008 года по сезонам: зима, весна, лето, осень. Иркутская область в последнее время традиционно находилась в последней пятерке, так, весной она занимала 83-ю строчку.

Согласно опубликованному в среду летнему рейтингу, список регионов по итогам лета 2019 года замыкает следующая десятка регионов: Московская область, Омская область, Красноярский край, Оренбургская область, Забайкальский край, Нижегородская область, Якутия, Челябинская область, Свердловская область и Иркутская область.

"На последнем, 85-м месте рейтинга впервые за 11 лет оказалась Иркутская область. Регион пережил две волны паводков, крупномасштабные лесные пожары. Поступала информация о том, что недобросовестные граждане поджогами пытались скрыть незаконные вырубки", - цитируются в релизе слова председателя правления "Зеленого патруля" Андрея Нагибина. Он также отметил, что в Иркутской области все еще не решена проблема с утилизацией отходов производства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Лидеры рейтинга: Тамбовская область, Алтайский край, Белгородская область, Республика Алтай, Москва, Магаданская область, Курская область, Мурманская область, Ульяновская область, Коми.

"Особого внимания заслуживает Мурманская область. Несмотря на стабильно высокое место в нашем рейтинге, как "бельмо на глазу" остаётся ситуация вокруг Мурманского торгового порта, расположенного в центре Мурманска. В наш адрес уже поступали обращения жителей Мурманска в связи с загрязнением города угольной пылью и шумом, вызванным перевалкой угля в порту", - цитируются в сообщении слова координатора союза "Национальный экологический корпус" Федора Турусова.