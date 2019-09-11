В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России

КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Фракция партии "Голос" в Верховной раде Украины предлагает обсудить в закрытом режиме стратегию новых властей в рамках международной политики Киева, в первую очередь в отношении России, заявил глава партии, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Мы так и не услышали стратегию новой исполнительной власти относительно нашей международной политики, в первую очередь, в наших отношениях с РФ – страной-агрессором. Поэтому мы требует созвать специальное закрытое заседание профильного комитета, на которое пригласить вице-премьера по вопросам европейской интеграции, главу МИД, представителя офиса президента, а также всех членов в ПАСЕ, которых делегировали фракции для того, чтобы обсудить эти вопросы, разработать совместную позицию", - сказал Вакарчук, выступая в Раде в среду.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Избранный президентом после госпереворота в Киеве Петр Порошенко и его команда неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". В конце августа 2019 года начал работу новый состав Рады, который назначил премьером Алексея Гончарука и одобрил возглавляемое им правительство. Главой МИД стал Вадим Пристайко, который еще до назначения называл Россию "агрессором".