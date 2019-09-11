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РИА Новости

В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России

11:06 11.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019
Заседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019. Архивное фото
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Фракция партии "Голос" в Верховной раде Украины предлагает обсудить в закрытом режиме стратегию новых властей в рамках международной политики Киева, в первую очередь в отношении России, заявил глава партии, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.
"Мы так и не услышали стратегию новой исполнительной власти относительно нашей международной политики, в первую очередь, в наших отношениях с РФ – страной-агрессором. Поэтому мы требует созвать специальное закрытое заседание профильного комитета, на которое пригласить вице-премьера по вопросам европейской интеграции, главу МИД, представителя офиса президента, а также всех членов в ПАСЕ, которых делегировали фракции для того, чтобы обсудить эти вопросы, разработать совместную позицию", - сказал Вакарчук, выступая в Раде в среду.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Избранный президентом после госпереворота в Киеве Петр Порошенко и его команда неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". В конце августа 2019 года начал работу новый состав Рады, который назначил премьером Алексея Гончарука и одобрил возглавляемое им правительство. Главой МИД стал Вадим Пристайко, который еще до назначения называл Россию "агрессором".
Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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