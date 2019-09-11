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РИА Новости

Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах

11:06 11.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСдача теоретического экзамена по правилам дорожного движения
Сдача теоретического экзамена по правилам дорожного движения
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сдача теоретического экзамена по правилам дорожного движения . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кабмин поручил Минпросвещения и МВД России до 31 марта 2020 года проработать увеличение количества тем по безопасности дорожного движения в учебных предметах, сообщается на сайте правительства.
Вице-премьер РФ Максим Акимов 28 августа провел заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, основной темой было повышение защищенности детей от ДТП. По итогам совещания были даны поручения.
"Минпросвещения России, МВД России: внести изменения и дополнения в федеральные государственные образовательные стандарты и примерные основные образовательные программы в целях увеличения количества тем по безопасности дорожного движения в образовательной области "Социально-коммуникативное развитие детей" и в учебных предметах "Окружающий мир" и "Основы безопасности жизнедеятельности", а также рассмотреть возможность введения дополнительного модуля "Автодело" в рамках учебного предмета "Технология", - говорится в сообщении.
Кроме того, кабмин поручил до 31 марта 2020 года предусмотреть при разработке методических рекомендаций по реализации федеральных гособразовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования регулярное проведение "минуток безопасности" по безопасности дорожного движения.
Минобрнауки, Минпросвещения и МВД России поручено проработать введение в образовательных организациях высшего образования, занимающихся подготовкой педагогических работников, допмодуля по безопасности дорожного движения для педагогов, которые обучают детей по предметам "Окружающий мир", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Технология" и по профилю подготовки допобразования.
Также кабмин поручил ввести итоговый контроль знаний и компетенций по правилам безопасности дорожного движения для обучающихся образовательных организаций, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
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