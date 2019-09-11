Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы

КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен досрочно прекратить полномочия Центральной избирательной комиссии из-за якобы ее предвзятой работы вопреки принципам избирательного законодательства, заявила в среду депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко.

Ранее руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк заявила, что Зеленский внес в Верховную раду представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК.

"В представлении речь идет о том, что при осуществлении регистрации ЦИК действовал предвзято и вопреки принципам избирательного законодательства. Там же приводится статистика о решении судей. Приводится 28 решений ЦИК, которые были отменены судами, а действия Центризбиркома признаны противоправными", - цитирует Загоруйко агентство "РБК-Украина"

По ее словам, также в представлении речь идет о необъективности ЦИК при определении сведений в автобиографии кандидатов на парламентских выборах.

Загоруйко добавила, что профильный комитет Верховной рады рассмотрит представление президента о роспуске ЦИК в среду. И, в случае одобрения, парламент может рассмотреть его уже в четверг.