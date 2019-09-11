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РИА Новости

Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы

11:03 11.09.2019 (обновлено: 11:38 11.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен досрочно прекратить полномочия Центральной избирательной комиссии из-за якобы ее предвзятой работы вопреки принципам избирательного законодательства, заявила в среду депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко.
Ранее руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк заявила, что Зеленский внес в Верховную раду представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК.
"В представлении речь идет о том, что при осуществлении регистрации ЦИК действовал предвзято и вопреки принципам избирательного законодательства. Там же приводится статистика о решении судей. Приводится 28 решений ЦИК, которые были отменены судами, а действия Центризбиркома признаны противоправными", - цитирует Загоруйко агентство "РБК-Украина".
По ее словам, также в представлении речь идет о необъективности ЦИК при определении сведений в автобиографии кандидатов на парламентских выборах.
Загоруйко добавила, что профильный комитет Верховной рады рассмотрит представление президента о роспуске ЦИК в среду. И, в случае одобрения, парламент может рассмотреть его уже в четверг.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Согласно статье закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента страны. Проголосовать за решение должны не менее 300 депутатов Верховной рады.
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ЦИК УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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