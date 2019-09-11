Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Русская церковь вспоминает в этот день убийство Иоанна Предтечи, или Иоанна Крестителя – самого чтимого в христианском мире святого после Девы Марии. Иоанн – последний перед Иисусом пророк, который возвестил о пришествии на землю Бога, и сам крестил Иисуса.

Иоанн еще при жизни почитался пророком, однако это не помешало правителю Палестины Ироду его убить. Иоанн Креститель обличал незаконную связь царя, который бросил свою жену и стал жить с Иродиадой, бывшей женой своего брата. В отместку за обличения Ирод посадил Иоанна в темницу, а однажды в нетрезвом состоянии, или по капризу Иродиады, приказал обезглавить пророка. Произошло убийство во время пьяного пира. По церковной традиции в этот день полагается строго поститься. Также в этот день Церковь проводит Всероссийский день трезвости.