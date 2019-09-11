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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

11:08 11.09.2019
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
Русская церковь вспоминает в этот день убийство Иоанна Предтечи, или Иоанна Крестителя – самого чтимого в христианском мире святого после Девы Марии. Иоанн – последний перед Иисусом пророк, который возвестил о пришествии на землю Бога, и сам крестил Иисуса.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4 сентября, 12:15Религия и мировоззрение
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Иоанн еще при жизни почитался пророком, однако это не помешало правителю Палестины Ироду его убить. Иоанн Креститель обличал незаконную связь царя, который бросил свою жену и стал жить с Иродиадой, бывшей женой своего брата. В отместку за обличения Ирод посадил Иоанна в темницу, а однажды в нетрезвом состоянии, или по капризу Иродиады, приказал обезглавить пророка. Произошло убийство во время пьяного пира. По церковной традиции в этот день полагается строго поститься. Также в этот день Церковь проводит Всероссийский день трезвости.
Иоанно-Предтеченский женский монастырь в Москве, что неподалеку от Солянки, упоминается впервые в начале XIV века. В советское время был отобран у Церкви. Богослужения были возобновлены в 2000 году.
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Религия и мировоззрениерелигия
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