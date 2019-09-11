Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Почти 80% россиян в целом удовлетворены своей работой, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения Почти 80% россиян в целом удовлетворены своей работой, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Респондентам предложили ответить на вопрос, удовлетворены ли они в целом своей нынешней работой. Среди опрошенных россиян 40% ответили "вполне удовлетворен", еще 39% - "скорее, удовлетворен", при этом лишь 16% "скорее, не удовлетворены" и 5% "совершенно не удовлетворены".

Согласно опросу, в среднем россияне работают 49 часов в неделю, однако медианное значение количества рабочих часов респондентов - 41 час.

По данным исследования о том, при каких условиях и сколько часов работают россияне, 45% респондентов сообщили, что у них преимущественно сидячая работа. Чаще сидя работают женщины (48%), физическая работа преимущественно у мужчин (48%), при этом каждый десятый отметил, что его работа "в равной мере и сидячая, и физическая" (8%).

Рассказывая об условиях труда на основной работе, россияне отметили возможность сделать перерыв на обед (89%), 83% выделили хорошие или нейтральные отношения в коллективе, с руководством. Кроме того, 70% работающих респондентов могут сделать паузу, отвлечься во время рабочего дня, а 56% могут сделать разминку.

Большинство опрошенных (70%) работают в организации, в офисе или в цеху, а каждый четвертый россиянин (26%) работает на улице, в разъездах или удаленно, следует из опроса ВЦИОМ.