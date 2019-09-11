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РИА Новости

Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой

11:00 11.09.2019
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CC0 / kaboompics / Сотрудница офиса
Сотрудница офиса
CC0 / kaboompics /
Сотрудница офиса. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Почти 80% россиян в целом удовлетворены своей работой, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респондентам предложили ответить на вопрос, удовлетворены ли они в целом своей нынешней работой. Среди опрошенных россиян 40% ответили "вполне удовлетворен", еще 39% - "скорее, удовлетворен", при этом лишь 16% "скорее, не удовлетворены" и 5% "совершенно не удовлетворены".
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Исследование показало отношение россиян к своей зарплате и рабочему графику
Согласно опросу, в среднем россияне работают 49 часов в неделю, однако медианное значение количества рабочих часов респондентов - 41 час.
По данным исследования о том, при каких условиях и сколько часов работают россияне, 45% респондентов сообщили, что у них преимущественно сидячая работа. Чаще сидя работают женщины (48%), физическая работа преимущественно у мужчин (48%), при этом каждый десятый отметил, что его работа "в равной мере и сидячая, и физическая" (8%).
Рассказывая об условиях труда на основной работе, россияне отметили возможность сделать перерыв на обед (89%), 83% выделили хорошие или нейтральные отношения в коллективе, с руководством. Кроме того, 70% работающих респондентов могут сделать паузу, отвлечься во время рабочего дня, а 56% могут сделать разминку.
Большинство опрошенных (70%) работают в организации, в офисе или в цеху, а каждый четвертый россиянин (26%) работает на улице, в разъездах или удаленно, следует из опроса ВЦИОМ.
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 сентября среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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ВЦИОМРоссияОбщество
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