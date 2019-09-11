Русская церковь и Минздрав проведут Всероссийский день трезвости

МОСКВА, 11 сен, РИА – Новости. Русская православная церковь и министерство здравоохранения РФ проведут в среду Всероссийский день трезвости, во время которого в некоторых регионах ограничат продажу алкоголя, сообщает пресс-служба синодального отдела по благотворительности Московского патриархата.

"Идея праздника - рассказать о трезвом образе жизни с положительной стороны: это радость, достоинство, досуг, спорт, семья, исключение алкоголя из своего досуга и культурного контекста в целом", - сказал РИА Новости руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин.

По его словам, такой праздник - это не борьба с алкоголем, как в горбачевские времена, но "популяризация трезвого образа жизни". "Потребление алкоголя в России снова растет, поэтому День трезвости, который проводится с 2014 года, не теряет своей актуальности", - подытожил Доронкин.

По информации синодального отдела по благотворительности, праздник пройдет в большинстве регионов России при поддержке Церкви и министерства здравоохранения. На тему трезвости проводятся лекции, бесплатные консультации специалистов, мастер-классы, конференции, флешмобы, фестивали, спортивные акции. По случаю праздника в некоторых регионах введут ограничения на продажу алкогольных напитков.

День трезвости в России не имеет статуса государственного праздника, но отмечается ежегодно с 2014 года, когда Синод Русской церкви восстановил традицию, прерванную в советское время. А впервые Церковь ввела этот праздник в календарь россиян в 1913 году.