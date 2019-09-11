Русская церковь и Минздрав проведут Всероссийский день трезвости

МОСКВА, 11 сен, РИА – Новости. Русская православная церковь и министерство здравоохранения РФ проведут в среду Всероссийский день трезвости, во время которого в некоторых регионах ограничат продажу алкоголя, сообщает пресс-служба синодального отдела по благотворительности Московского патриархата.
"Идея праздника - рассказать о трезвом образе жизни с положительной стороны: это радость, достоинство, досуг, спорт, семья, исключение алкоголя из своего досуга и культурного контекста в целом", - сказал РИА Новости руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин.
По его словам, такой праздник - это не борьба с алкоголем, как в горбачевские времена, но "популяризация трезвого образа жизни". "Потребление алкоголя в России снова растет, поэтому День трезвости, который проводится с 2014 года, не теряет своей актуальности", - подытожил Доронкин.
По информации синодального отдела по благотворительности, праздник пройдет в большинстве регионов России при поддержке Церкви и министерства здравоохранения. На тему трезвости проводятся лекции, бесплатные консультации специалистов, мастер-классы, конференции, флешмобы, фестивали, спортивные акции. По случаю праздника в некоторых регионах введут ограничения на продажу алкогольных напитков.
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День трезвости в России не имеет статуса государственного праздника, но отмечается ежегодно с 2014 года, когда Синод Русской церкви восстановил традицию, прерванную в советское время. А впервые Церковь ввела этот праздник в календарь россиян в 1913 году.
Неслучайно День трезвости приходится на 11 сентября: православные верующие отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи. Иоанн еще при жизни почитался пророком, однако это не помешало правителю Палестины Ироду его убить. Иоанн Креститель обличал незаконную связь царя, который бросил свою жену и стал жить с Иродиадой, бывшей женой своего брата. В отместку за обличения Ирод посадил Иоанна в темницу, а однажды в нетрезвом состоянии, или по капризу Иродиады, приказал обезглавить пророка. Произошло убийство во время пьяного пира. По церковной традиции в этот день полагается строго поститься.