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РИА Новости

Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД

10:55 11.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТЕГЕРАН, 11 сен – РИА Новости. Иран будет и дальше сокращать обязательства по ядерной сделке, если это необходимо, заявил президент Ирана Хасан Роухани на заседании правительства страны.
"Если будет необходимо, то в будущем мы предпримем и другие шаги (по сокращению ядерных обязательств – ред.)", - заявил Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
Иран ранее объявил о третьих по счету мерах страны по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки в качестве ответной меры на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, из-за отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки. Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий.
В Тегеране сообщили, что задействуют ряд центрифуг вне положений ядерного соглашения.
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6 сентября, 13:52РИА Новости
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиИранВ мире
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