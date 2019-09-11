Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД

ТЕГЕРАН, 11 сен – РИА Новости. Иран будет и дальше сокращать обязательства по ядерной сделке, если это необходимо, заявил президент Ирана Хасан Роухани на заседании правительства страны.

"Если будет необходимо, то в будущем мы предпримем и другие шаги (по сокращению ядерных обязательств – ред.)", - заявил Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Иран ранее объявил о третьих по счету мерах страны по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки в качестве ответной меры на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, из-за отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки. Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий.